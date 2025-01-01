24 травня на Волині: гортаючи календар

24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 травня, віряни вшанують за новим церковним календарем преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі; мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона єгиптянина, Калиника волхва, Федора і Фавста та з ними 1218 воїнів із дружинами та дітьми.

Сьогодні відзначає день народження волинської письменниці Ганни Луцюк (на фото).

ВолиньPost також вітає чоловіків, які є іменем Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, – у них 24 травня день ангела.

Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й життєвих перемог.

У цей день 1940 року народився український художник, поет, один із найвідоміших волинських шістесятників Костя Шишко.

За радянської влади він був «неблагонадійним». Його книги – «Пісня дощу», «Сльоза олії золота», «Епупея» – почали з’являтися друком уже після початку періоду перебудови.

У 2010 році, до 70-річчя з дня народження Костя Шишка, у Луцьку біля ЗОШ №2, де навчався поет, було закладено сквер його імені.
Помер митець 2002 року.

24 травня 2005 року в рамках міжнародної виставки SIA-2005 було заявлено про створення корпорації «Богдан». Одним із її засновників став Луцький автомобільний завод.

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Теги: день народження, свята, іменини
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