Росія передасть Україні проєкт мирного договору: Лавров назвав час

Росія передасть Україні проєкт мирного договору: Лавров назвав час
Росія готова передати Україні проєкт документа про мирне врегулювання, як тільки завершиться обмін полоненими.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують російські пропагандисти ТАСС.

За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, РФ «активно працює» над проєктом документа, в якому буде міститися виклад умов для досягнення стійкої домовленості щодо мирного врегулювання війни в Україні.

При цьому представник держави-агресорки цинічно звинуватив Україну у «провокаціях», якими він назвав удари дронами по військових та стратегічних для оборонного комплексу об’єктах на території РФ, і пригрозив «адекватною відповіддю».

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Теги: війна, росія
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