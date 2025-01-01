Міжнародні й державні свята у червні 2025 року: чи варто чекати на додаткові вихідні на початку літа

Міжнародні й державні свята у червні 2025 року: чи варто чекати на додаткові вихідні на початку літа
Червень знаменує собою справжній старт літа — час тепла, довгих сонячних днів і незабутніх мандрівок на природу, що надає цьому місяцю особливу атмосферу. Водночас він багатий на важливі події різного масштабу: професійні свята, міжнародні святкові дні та символічні дати.

Хоча цьогоріч через воєнний стан деякі державні вихідні червня скасовано (закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"), цей місяць однаково залишається насиченим і цікавим для кожного, передає ТСН.

Червень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть

Традиційно в червні 2025 року буде 30 днів, з них 21 робочий день і 9 — офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 червня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 червня.

Міжнародні та державні свята в червні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

червня — Міжнародний день захисту дітей; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії;

5 червня — Всесвітній день довкілля;

6 червня — День журналіста;

8 червня — Всесвітній день океанів; День працівників легкої промисловості;

9 червня — Міжнародний день друзів;

12 червня — День працівників фондового ринку;

14 червня — Всесвітній день донора;

15 червня — Міжнародний день батька; День медичного працівника;

17 червня — Всесвітній день боротьби із запустинюванням і посухою;

18 червня — День дільничного інспектора поліції;

19 червня — День фермера;

20 червня — Всесвітній день біженців;

22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23 червня — День державної служби України; День державної служби ООН;

24 травня — День слов’янської писемності й культури;

25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;

26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур;

28 червня — День Конституції України.

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Теги: день народження, свята, іменини
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