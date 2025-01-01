Міжнародні й державні свята у червні 2025 року: чи варто чекати на додаткові вихідні на початку літа





Хоча цьогоріч через воєнний стан деякі державні вихідні червня скасовано (закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"), цей місяць однаково залишається насиченим і цікавим для кожного, передає



Червень 2025 року: коли українці відпочиватимуть і працюватимуть



Традиційно в червні 2025 року буде 30 днів, з них 21 робочий день і 9 — офіційних вихідних (субота й неділя).



Тобто виходить, що українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 червня. А ось на відпочинок варто чекати 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 червня.



Міжнародні та державні свята в червні 2025 року: календар, що і коли святкуємо



червня — Міжнародний день захисту дітей; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;



4 червня — Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії;



5 червня — Всесвітній день довкілля;



6 червня — День журналіста;



8 червня — Всесвітній день океанів; День працівників легкої промисловості;



9 червня — Міжнародний день друзів;



12 червня — День працівників фондового ринку;



14 червня — Всесвітній день донора;



15 червня — Міжнародний день батька; День медичного працівника;



17 червня — Всесвітній день боротьби із запустинюванням і посухою;



18 червня — День дільничного інспектора поліції;



19 червня — День фермера;



20 червня — Всесвітній день біженців;



22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;



23 червня — День державної служби України; День державної служби ООН;



24 травня — День слов’янської писемності й культури;



25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;



26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур;



28 червня — День Конституції України.

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