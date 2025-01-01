Луцькі перевізники хочуть попросити водіїв не з'їзджати з вечірніх рейсів
Сьогодні, 01:30
Луцькі перевізники обіцяли переговорити з водіями, щоб ті не з'їхали з вечірніх рейсів.
Про це у коментарі влади "ВолиньUA" повідомив начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.
Чиновник зауважив, що днями відбулася нарада з перевізниками. Серед питань, які там обговорювали - курсування маршруток у вечірню пору доби.
"Перевізники мають поговорити з водіями, щоб ті не з'їхали з вечірніх рейсів. Ми моніторимо тимчасово. Є проблема з відсутністю кваліфікованих водіїв. Певна частина з них має вік за 60 років", - сказав Віктор Главічка.
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Про це у коментарі влади "ВолиньUA" повідомив начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.
Чиновник зауважив, що днями відбулася нарада з перевізниками. Серед питань, які там обговорювали - курсування маршруток у вечірню пору доби.
"Перевізники мають поговорити з водіями, щоб ті не з'їхали з вечірніх рейсів. Ми моніторимо тимчасово. Є проблема з відсутністю кваліфікованих водіїв. Певна частина з них має вік за 60 років", - сказав Віктор Главічка.
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