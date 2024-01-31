На Волині фермерське господарство заклало демонстраційну ділянку із 79 сортів картоплі





Під час вегетаційного періоду працівники господарства будуть проводити спостереження за розвитком рослин, їх адаптацією до ґрунтово кліматичних умов Волинської області. ФГ «Еко Тур» обіцяє інформувати про результати спостережень та характеристику сортів.



Спільно зі студентами закладені були сорти таких селекційних компаній:



EUROPLANT (Німеччина), Europlant Pflanzenzucht GmbH – 31 сорт- надранні, ранні, столові, на фрі, чіпсові, крохмальні. Весь спектр для господарського використання, досконала селекція.

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka (Польща), ( ПМГЗ) – 9 сортів, зокрема сорт Тайфун, який найшвидше з усіх відновлює стеблостій після заморозків.

HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE (Польща) – 10 сортів, в т. ч. дуже ранніх термінів достигання.

ЧЕРНІГІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ (Україна) – 9 сортів, столові і крохмальні, нові і перспективні.

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА (Україна) – 13 сортів, столових, крохмальних, високоврожайних, стійких до виродження.

ЖЕРМІКОПА (Франція) – 6+1 сортів, надранніх, столових, на фрі.



Також у ФГ завершили посадку насіннєвих площ картоплі репродукцій еліта і супереліта селекційних компаній Європлант, Агріко і Жермікопа, посадили ділянки розмноження перспективних сортів високих репродукцій для співпраці з українськими картоплярами, нині у господарстві тривають роботи з догляду за першочергово посадженими площами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фермерське господарство «Еко Тур» з Волині разом зі студентами факультету аграрних технологій та екології Луцького національного технічного університету заклали 79 сортів картоплі для демонстрації на святі картоплі восени, пише agronews.ua Під час вегетаційного періоду працівники господарства будуть проводити спостереження за розвитком рослин, їх адаптацією до ґрунтово кліматичних умов Волинської області. ФГ «Еко Тур» обіцяє інформувати про результати спостережень та характеристику сортів.Спільно зі студентами закладені були сорти таких селекційних компаній:EUROPLANT (Німеччина), Europlant Pflanzenzucht GmbH – 31 сорт- надранні, ранні, столові, на фрі, чіпсові, крохмальні. Весь спектр для господарського використання, досконала селекція.Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka (Польща), ( ПМГЗ) – 9 сортів, зокрема сорт Тайфун, який найшвидше з усіх відновлює стеблостій після заморозків.HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE (Польща) – 10 сортів, в т. ч. дуже ранніх термінів достигання.ЧЕРНІГІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ (Україна) – 9 сортів, столові і крохмальні, нові і перспективні.ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА (Україна) – 13 сортів, столових, крохмальних, високоврожайних, стійких до виродження.ЖЕРМІКОПА (Франція) – 6+1 сортів, надранніх, столових, на фрі.Також у ФГ завершили посадку насіннєвих площ картоплі репродукцій еліта і супереліта селекційних компаній Європлант, Агріко і Жермікопа, посадили ділянки розмноження перспективних сортів високих репродукцій для співпраці з українськими картоплярами, нині у господарстві тривають роботи з догляду за першочергово посадженими площами.

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