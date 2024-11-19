У лісах Волині збирають білі гриби: де саме

У лісах Волині збирають білі гриби: де саме
У волинських лісах почали з'являтися білі гриби.

Першим врожаєм похизувався волинянин Саша Хевук у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".

Зі слів чоловіка, гриби він знайшов 22 травня у лісі неподалік села Дубечне, що у Ковельському районі.

Зазначимо, днями на Ковельщині жінка знайшла два велетенські гриби, яка заважили близько 500 грамів.


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Теги: гриби, Волинь
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