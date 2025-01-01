Прохолодно як для травня: вихідні на Волині пройдуть із дощем
Сьогодні, 22:12
24-25 травня на території Волинської області очікується хмарна дощова погода, грози, в окремих районах град. Таку погоду зумовлюватимуть активні атмосферні фронти.
Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.
У суботу, 24 травня, у регіоні передбачається хмарна погода. Вночі помірний дощ, місцями значний дощ. Вдень очікується помірний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень — 8-13° тепла.
У неділю, 25 травня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень — 11-16° тепла.
"Прохолодно як для травня. Досить низька температура в третій декаді місяця — це нетипово для нашої області. Зараз середньодобова температура набагато нижча за норму. Період холодної погоди у травні довготривалий", — сказала синоптикиня.
У понеділок, 26 травня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень — помірний, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень — 11-16° тепла.
З 26 травня, додала волинська синоптикиня Леся Пасічник, температура повітря на Волині поступово підвищуватимуться на 3-5 градусів.
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Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.
У суботу, 24 травня, у регіоні передбачається хмарна погода. Вночі помірний дощ, місцями значний дощ. Вдень очікується помірний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень — 8-13° тепла.
У неділю, 25 травня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень — 11-16° тепла.
"Прохолодно як для травня. Досить низька температура в третій декаді місяця — це нетипово для нашої області. Зараз середньодобова температура набагато нижча за норму. Період холодної погоди у травні довготривалий", — сказала синоптикиня.
У понеділок, 26 травня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень — помірний, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень — 11-16° тепла.
З 26 травня, додала волинська синоптикиня Леся Пасічник, температура повітря на Волині поступово підвищуватимуться на 3-5 градусів.
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