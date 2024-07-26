У Луцьку жінка прийшла в зоомагазин за ліками, щоб потруїти безпритульних собак





Відео з камер спостереження, на якому зафіксовано прохання покупчині, опублікувала Оля Свічкарка, передає



На кадрах видно, як у приміщення магазину заходить жінка, а за нею забігає песик.



«Є щось таке, щоб всяких приблудних собак потравити?», – запитує жінка.



Продавчиня відповідає відмовою.



«Я тоже таке не люблю, але вони мені вже перейшли всі межі. І треба з ними якось розібратись, а я не знаю, як з ними розібратись», – пояснює жінка.



При цьому вона сміється і гладить песика.



Оля Свічкарка просить читачів звернути увагу на цю ситуацію.



«Луцьк, власники собак будьте обережні!!! Нелюди серед нас!!!!», – наголошує авторка допису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В один із зоомагазинів Луцька звернулась жінка, яка шукала препарати для того, аби потруїти безпритульних собак.Відео з камер спостереження, на якому зафіксовано прохання покупчині, опублікувала, передає Таблоїд Волині На кадрах видно, як у приміщення магазину заходить жінка, а за нею забігає песик.«Є щось таке, щоб всяких приблудних собак потравити?», – запитує жінка.Продавчиня відповідає відмовою.«Я тоже таке не люблю, але вони мені вже перейшли всі межі. І треба з ними якось розібратись, а я не знаю, як з ними розібратись», – пояснює жінка.При цьому вона сміється і гладить песика.Оля Свічкарка просить читачів звернути увагу на цю ситуацію.«Луцьк, власники собак будьте обережні!!! Нелюди серед нас!!!!», – наголошує авторка допису.

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