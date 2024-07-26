У Луцьку жінка прийшла в зоомагазин за ліками, щоб потруїти безпритульних собак

У Луцьку жінка прийшла в зоомагазин за ліками, щоб потруїти безпритульних собак
В один із зоомагазинів Луцька звернулась жінка, яка шукала препарати для того, аби потруїти безпритульних собак.

Відео з камер спостереження, на якому зафіксовано прохання покупчині, опублікувала Оля Свічкарка, передає Таблоїд Волині.

На кадрах видно, як у приміщення магазину заходить жінка, а за нею забігає песик.

«Є щось таке, щоб всяких приблудних собак потравити?», – запитує жінка.

Продавчиня відповідає відмовою.

«Я тоже таке не люблю, але вони мені вже перейшли всі межі. І треба з ними якось розібратись, а я не знаю, як з ними розібратись», – пояснює жінка.

При цьому вона сміється і гладить песика.

Оля Свічкарка просить читачів звернути увагу на цю ситуацію.

«Луцьк, власники собак будьте обережні!!! Нелюди серед нас!!!!», – наголошує авторка допису.

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Теги: собаки, гицелька
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