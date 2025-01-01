Серед звільнених з полону — 10 волинян

Серед звільнених з полону — 10 волинян
Під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, є десятеро жителів Волинської області.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила представниця Уповноваженого ВР України з прав людини в області Юлія Спас.

"Рада повідомити, що серед повернутих військовополонених в рамках обміну першого дня додому повернулось 10 волинян", — написала вона у дописі.

Тим часок голова Волинської ОВА Іван Рудницький оприлюднив поіменний список захисників:

- Бас Іван Анатолійович, с.Дроздні Ковельського району,

- Буряк Анатолій Павлович, с. Залісся Камінь-Каширського району,

- Герасимчук Юрій Євгенович, м.Луцьк,

- Гулян Василь Миколайович, м.Ковель,

- Думіч Валентин Сергійович, с.Підгайці Луцького району,

- Колня Валерій Романович, с.Бубнів, Володимирський район,

- Ривера Олександр Миколайович, с.Борочиче Луцького району,

- Семенюк Костянтин Данилович, с. Северинівка Камінь-Каширського району,

- Хомич Валерій Миколайович, м.Ковель,

- Тарасюк Андрій Андрійович, селище Стара Вижівка.

Нагадаємо, 390 людей повернулися в Україну у рамках великого обміну 1000 на 1000, про який було домовлено в Туреччині. Обміняли 270 військових та 120 цивільних. Обмін продовжиться найближчими днями.


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