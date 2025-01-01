Серед звільнених з полону — 10 волинян

Під час першої частини великого обміну полоненими, який відбувся у п'ятницю, 23 травня, є десятеро жителів Волинської області.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила представниця Уповноваженого ВР України з прав людини в області"Рада повідомити, що серед повернутих військовополонених в рамках обміну першого дня додому повернулось 10 волинян", — написала вона у дописі.Тим часок голова Волинської ОВАоприлюднив поіменний список захисників:- Бас Іван Анатолійович, с.Дроздні Ковельського району,- Буряк Анатолій Павлович, с. Залісся Камінь-Каширського району,- Герасимчук Юрій Євгенович, м.Луцьк,- Гулян Василь Миколайович, м.Ковель,- Думіч Валентин Сергійович, с.Підгайці Луцького району,- Колня Валерій Романович, с.Бубнів, Володимирський район,- Ривера Олександр Миколайович, с.Борочиче Луцького району,- Семенюк Костянтин Данилович, с. Северинівка Камінь-Каширського району,- Хомич Валерій Миколайович, м.Ковель,- Тарасюк Андрій Андрійович, селище Стара Вижівка.Нагадаємо, 390 людей повернулися в Україну у рамках великого обміну 1000 на 1000, про який було домовлено в Туреччині. Обміняли 270 військових та 120 цивільних. Обмін продовжиться найближчими днями.