Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 травня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.

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