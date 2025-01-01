Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 травня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Серед звільнених з полону — 10 волинян
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
Дві стратегічні цілі наступу: які плани путіна у війні на 2025 рік
Сьогодні, 19:12
У Луцьку нацгвардієць взяв у військовозобов’язаного 1500 доларів за зняття з розшуку: його судили
Сьогодні, 19:00
Шестеро волинян — призери чемпіонату світу з шашок серед людей з інвалідністю
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом
Сьогодні, 13:05
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
22 травня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
21 травня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня
20 травня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед звільнених з полону — 10 волинян
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Дві стратегічні цілі наступу: які плани путіна у війні на 2025 рік
Сьогодні, 19:12
 0
У Луцьку нацгвардієць взяв у військовозобов’язаного 1500 доларів за зняття з розшуку: його судили
Сьогодні, 19:00
 0
Шестеро волинян — призери чемпіонату світу з шашок серед людей з інвалідністю
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8