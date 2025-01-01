Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 травня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 травня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 8-13° тепла.
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