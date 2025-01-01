Дві стратегічні цілі наступу: які плани путіна у війні на 2025 рік

Володимир путін вирішив продовжувати наступ у 2025 році та захопити більше української території. Однак навряд чи плани є реалістичними.



Про це йдеться в матеріалі



Як зазначається в матеріалі, схоже, володимир путін поки переконаний, що справи у його армії на фронті йдуть добре, а у війні на виснаження він цілком може перестояти Україну.



За інформацією РБК-Україна, у 2025 році росіяни планують набрати на контрактну службу приблизно 343 тисячі осіб. Це поповнення, навіть з огляду на поточні втрати окупаційної армії, дозволять їй підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше до кінця року. У росіян є серйозні проблеми з бронетехнікою, але вони змогли повсюдно заміняти її на мотоцикли, квадроцикли та баггі.



Кілька інформованих джерел видання у Силах оборони підтверджують: Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії.



Дві стратегічні цілі



За даними джерел РБК-Україна, протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань.



Перше - це захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах.



Друге завдання - формування так званої буферної зони глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

"У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях", - уточнив один із співрозмовників видання.



Водночас співрозмовники видання у Силах оборони прогнозують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити свої позиції на полі бою. Здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця цього літа чи навіть до кінця року вони вважають нереалістичною.



Російський наступ



Про плани Росії продовжити наступ влітку 2025 року повідомляли джерела керівництві західних країн. Зокрема, представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. "Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва", - сказав другий американський чиновник. "Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть".



Крім того, сам путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вирішив продовжувати наступ у 2025 році та захопити більше української території. Однак навряд чи плани є реалістичними.Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Як зазначається в матеріалі, схоже, володимир путін поки переконаний, що справи у його армії на фронті йдуть добре, а у війні на виснаження він цілком може перестояти Україну.За інформацією РБК-Україна, у 2025 році росіяни планують набрати на контрактну службу приблизно 343 тисячі осіб. Це поповнення, навіть з огляду на поточні втрати окупаційної армії, дозволять їй підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше до кінця року. У росіян є серйозні проблеми з бронетехнікою, але вони змогли повсюдно заміняти її на мотоцикли, квадроцикли та баггі.Кілька інформованих джерел видання у Силах оборони підтверджують: Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії.За даними джерел РБК-Україна, протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань.Перше - це захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах.Друге завдання - формування так званої буферної зони глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях."У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях", - уточнив один із співрозмовників видання.Водночас співрозмовники видання у Силах оборони прогнозують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити свої позиції на полі бою. Здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця цього літа чи навіть до кінця року вони вважають нереалістичною.Про плани Росії продовжити наступ влітку 2025 року повідомляли джерела керівництві західних країн. Зокрема, представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. "Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва", - сказав другий американський чиновник. "Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть".Крім того, сам путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.

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