У Луцьку нацгвардієць взяв у військовозобов’язаного 1500 доларів за зняття з розшуку: його судили





Вирок чоловіку



Слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи особисті знайомства з посадовими особами, запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" вирішити питання з військовим обліком за 1500 доларів США.



За ці гроші він обіцяв оновити документи, внести зміни до реєстру "Оберіг", зняти з розшуку як порушника військового обліку. І все це — без жодної офіційної процедури.



Першу частину хабара — 500 доларів — солдат отримав 8 січня на АЗС "UPG" у Луцьку. Другу — ще 1000 доларів — 18 січня на тій же заправці. Загалом — 1500 доларів, що дорівнює понад 63 тисячам гривень.



Суд визнав військового винним у корупційному злочині за ч. 2 ст. 369-2. Йому призначили покарання — штраф 68 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдата Національної гвардії з Луцька судили за спробу "підзаробити" нечесним шляхом.Вирок чоловіку винесли днями , 20 травня. Сама ж історія трапилася ще у січні цього року.Слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи особисті знайомства з посадовими особами, запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" вирішити питання з військовим обліком за 1500 доларів США.За ці гроші він обіцяв оновити документи, внести зміни до реєстру "Оберіг", зняти з розшуку як порушника військового обліку. І все це — без жодної офіційної процедури.Першу частину хабара — 500 доларів — солдат отримав 8 січня на АЗС "UPG" у Луцьку. Другу — ще 1000 доларів — 18 січня на тій же заправці. Загалом — 1500 доларів, що дорівнює понад 63 тисячам гривень.Суд визнав військового винним у корупційному злочині за ч. 2 ст. 369-2. Йому призначили покарання — штраф 68 000 гривень.

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