У Луцьку нацгвардієць взяв у військовозобов’язаного 1500 доларів за зняття з розшуку: його судили
Сьогодні, 19:00
Солдата Національної гвардії з Луцька судили за спробу "підзаробити" нечесним шляхом.
Вирок чоловіку винесли днями, 20 травня. Сама ж історія трапилася ще у січні цього року.
Слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи особисті знайомства з посадовими особами, запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" вирішити питання з військовим обліком за 1500 доларів США.
За ці гроші він обіцяв оновити документи, внести зміни до реєстру "Оберіг", зняти з розшуку як порушника військового обліку. І все це — без жодної офіційної процедури.
Першу частину хабара — 500 доларів — солдат отримав 8 січня на АЗС "UPG" у Луцьку. Другу — ще 1000 доларів — 18 січня на тій же заправці. Загалом — 1500 доларів, що дорівнює понад 63 тисячам гривень.
Суд визнав військового винним у корупційному злочині за ч. 2 ст. 369-2. Йому призначили покарання — штраф 68 000 гривень.
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Вирок чоловіку винесли днями, 20 травня. Сама ж історія трапилася ще у січні цього року.
Слідство встановило, що обвинувачений, використовуючи особисті знайомства з посадовими особами, запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" вирішити питання з військовим обліком за 1500 доларів США.
За ці гроші він обіцяв оновити документи, внести зміни до реєстру "Оберіг", зняти з розшуку як порушника військового обліку. І все це — без жодної офіційної процедури.
Першу частину хабара — 500 доларів — солдат отримав 8 січня на АЗС "UPG" у Луцьку. Другу — ще 1000 доларів — 18 січня на тій же заправці. Загалом — 1500 доларів, що дорівнює понад 63 тисячам гривень.
Суд визнав військового винним у корупційному злочині за ч. 2 ст. 369-2. Йому призначили покарання — штраф 68 000 гривень.
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