Великий обмін: Україна звільнила 390 захисників з російського полону. Це лише перший етап
Сьогодні, 17:28
23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українських захисників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.
Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні. "Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими".
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.
Серед військовослужбовців є військові із лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", — каже глава держави.
Президент наголошує на важливості повернення всіх, хто в російському полоні. "Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими".
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула додому 270 військовополонених та 120 цивільних заручників — три жінки та 387 чоловіків.
Серед військовослужбовців є військові із лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
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