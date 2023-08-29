Шестеро волинян — призери чемпіонату світу з шашок серед людей з інвалідністю





За світову першість загалом боролися 65 спортсменів з різних країн світу, повідомили 23 травня в Центрі "Інваспорт", пише



Шашкісти змагалися у трьох видах програми: класична гра, швидка гра і блискавична гра.



Перемогу в усіх видах програми здобули заслужені майстри спорту України з шашок серед осіб з порушеннями слуху, волинянин Олена Зануда та Олександр Охотський.



Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату титул чемпіонки світу двічі виборола Людмила Ведерко — у класичній та швидкій грі. Також спортсменка стала "срібною" призеркою змагань у бліці.



"Бронзу" у всіх видах програми здобув Микола Шаповал. У класі тотально незрячих жінок за перемогу боролися дві представниці Волині: майстер спорту України Галина Мирошниченко (отримала "срібло" і дві "бронзи") та заслужений майстер спорту України Зінаїда Мручковська (здобула два "срібла" і "бронзу").



Загалом Національна збірна здобула перемогу, виборовши 63 медалі чемпіонату світу. Тренує волинських шашкістів тренер-викладач Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Дмитро Мударісов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро волинян стали призерами чемпіонату світу з шашок серед людей з інвалідністю, який завершився у Туреччині.За світову першість загалом боролися 65 спортсменів з різних країн світу, повідомили 23 травня в Центрі "Інваспорт", пише Суспільне Шашкісти змагалися у трьох видах програми: класична гра, швидка гра і блискавична гра.Перемогу в усіх видах програми здобули заслужені майстри спорту України з шашок серед осіб з порушеннями слуху, волинянин Олена Зануда та Олександр Охотський.Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату титул чемпіонки світу двічі виборола Людмила Ведерко — у класичній та швидкій грі. Також спортсменка стала "срібною" призеркою змагань у бліці."Бронзу" у всіх видах програми здобув Микола Шаповал. У класі тотально незрячих жінок за перемогу боролися дві представниці Волині: майстер спорту України Галина Мирошниченко (отримала "срібло" і дві "бронзи") та заслужений майстер спорту України Зінаїда Мручковська (здобула два "срібла" і "бронзу").Загалом Національна збірна здобула перемогу, виборовши 63 медалі чемпіонату світу. Тренує волинських шашкістів тренер-викладач Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Дмитро Мударісов.

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