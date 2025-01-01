Політичний злочин або борги: іспанська поліція розглядає кілька мотивів вбивства Портнова

вбивства ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. Основними версіями є вбивство через його політичну діяльність або фінансові борги.



Про це пише видання El Pais, повідомляє



Наразі єдиною офіційною інформацією з розслідування є те, що «стрілець був лише один» і що «він втік не на мотоциклі чи в метро».



Поліцейські підозрюють, що людина, яка здійснила дев'ять пострілів (на місці події було знайдено дев'ять гільз), планувала втечу на автомобілі щонайменше з одним спільником.



Видання пише, що позиція Портнова в проросійському уряді Януковича, його тісні зв'язки з російськими лідерами та бізнес діяльність відкривають широкий спектр можливих мотивів його вбиства.



Поліція не виключає жодної гіпотези. Розглядаються дві основні версії: політичний злочин або вбиство через борги. Слідчі кажуть, що «поки що нічого не зрозуміло», хоча вони розшукують кількох людей.



Іспанські правоохоронці використовували гелікоптери, дрони та близько 100 поліціянтів для прочісування території та околиць Американської школи, де, за словами очевидців, застрелили Портнова.



Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство Портнова, оголосила справу таємною.



Убивство Портнова



Колишнього очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова знайшли вбитим у Мадриді 21 травня.



З даними місцевих медіа, Портнова застрелили з вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до Американської школи в Мадриді. Напад стався приблизно о 9:15 за місцевим часом.



Йому чотири рази вистрілили в ділянку грудної клітки й ще один раз у голову. За попередніми даними, у нападі брала участь група людей. Мотиви вбивства поки що невідомі, однак видання El Pais пише, що це могло статися через борги.



Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство Портнова, оголосила справу таємною.



Хто такий Андрій Портнов?



Він обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014-му Портнов виїхав з України, певний час жив у росії, а потім переїхав до Відня. Він закликав амністувати «беркутівців» та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.



У березні 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. А в березні 2015 року ЄС продовжив санкції, але виключив зі списку Портнова.



У березні 2018-го Служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо Портнова. Через це той подав позов до суду на СБУ. Згодом справу закрили.



У травні 2019 року Портнов повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. А в грудні 2021-го на нього наклали санкції США.



Портнов також подавав до суду на hromadske щодо розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи», вимагаючи видалити цей матеріал. Однак Верховний Суд постановив, що hromadske не буде видаляти розслідування, поки триває розгляд справи в касації.

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