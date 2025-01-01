Хто вбив Портнова: що відомо про нападників





Детально про це - в матеріалі



Як пише El País з посиланням на джерела в іспанській поліції, Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли на нього "напали двоє або троє осіб", які здійснили по ньому п'ять пострілів: чотири в груди та один в голову. Видання зазначає, що джерела вказують "проблему з боргами" як одну з причин вбивства.



За повідомленням іспанського медіа, свідки описують одного з нападників як високого, худорлявого чоловіка, одягненого в чорне, з помаранчевою сумкою.



При цьому Los Replicantes пише, що були постріли у груди, шию та голову. Портнов отримав щонайменше 3 вогнепальні поранення. За даними іспанського АВС, Портнов жив неподалік місця вбивства і перед нападом відвів двох дочок до школи.



Зазначається, що правоохоронці розслідують всі деталі злочину і він може бути пов'язаний або з борговими проблемами, або з політичними мотивами.



Разом з тим Los Replicantes додає, що "вбивство є справою рук професійних кілерів".



Видання описує одного зі стрільців як одягнутого в синій спортивний костюм, він також мав сумку на поясі. Місцева поліція зараз "прочісує" парк Каса-де-Кампо на околиці Мадрида, в бік якого втік злочинець.



Своєю чергою El Mundo пише, що невідомо, як довго Портнов прожив в Іспанії, але його діти навчаються в Американській школі в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Газета пише, що він жив у будинку зовсім поруч із цим елітним центром.



Хто такий Портнов і що відомо про його вбивство в Мадриді



Нагадаємо, що 51-річний Андрій Портнов є колишнім українським політиком та юристом. Він народився у Луганську. Був народним депутатом України в двох скликаннях. У період з 2011 до 2014 року працював радником президента-втікача Віктора Януковича, а також заступником голови адміністрації президента.



Після Революції гідності Портнов виїхав з України. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), де займався адвокатською діяльністю. Повернувся в Україну в 2019 році. Але згодом знову залишив країну.



Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.



З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.



Сьогодні, 21 травня стало відомо, що Портнова застрелили в Іспанії в елітному районі на околицях Мадрида. Інформацію першими поширили місцеві ЗМІ. Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що експолітика дійсно було вбито.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Мадриді розшукують нападників, які стріляли в колишнього українського політика та юриста Андрія Портнова . Очевидці описали, як виглядав один із можливих вбивць.Детально про це - в матеріалі РБК-Україна Як пише El País з посиланням на джерела в іспанській поліції, Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли на нього "напали двоє або троє осіб", які здійснили по ньому п'ять пострілів: чотири в груди та один в голову. Видання зазначає, що джерела вказують "проблему з боргами" як одну з причин вбивства.За повідомленням іспанського медіа, свідки описують одного з нападників як високого, худорлявого чоловіка, одягненого в чорне, з помаранчевою сумкою.При цьому Los Replicantes пише, що були постріли у груди, шию та голову. Портнов отримав щонайменше 3 вогнепальні поранення. За даними іспанського АВС, Портнов жив неподалік місця вбивства і перед нападом відвів двох дочок до школи.Зазначається, що правоохоронці розслідують всі деталі злочину і він може бути пов'язаний або з борговими проблемами, або з політичними мотивами.Разом з тим Los Replicantes додає, що "вбивство є справою рук професійних кілерів".Видання описує одного зі стрільців як одягнутого в синій спортивний костюм, він також мав сумку на поясі. Місцева поліція зараз "прочісує" парк Каса-де-Кампо на околиці Мадрида, в бік якого втік злочинець.Своєю чергою El Mundo пише, що невідомо, як довго Портнов прожив в Іспанії, але його діти навчаються в Американській школі в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Газета пише, що він жив у будинку зовсім поруч із цим елітним центром.Нагадаємо, що 51-річний Андрій Портнов є колишнім українським політиком та юристом. Він народився у Луганську. Був народним депутатом України в двох скликаннях. У період з 2011 до 2014 року працював радником президента-втікача Віктора Януковича, а також заступником голови адміністрації президента.Після Революції гідності Портнов виїхав з України. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), де займався адвокатською діяльністю. Повернувся в Україну в 2019 році. Але згодом знову залишив країну.Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ відкрило справу за статтею "Державна зрада", яка була закрита 15 серпня 2019 року.З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні.Сьогодні, 21 травня стало відомо, що Портнова застрелили в Іспанії в елітному районі на околицях Мадрида. Інформацію першими поширили місцеві ЗМІ. Згодом джерела РБК-Україна підтвердили, що експолітика дійсно було вбито.

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