Збільшення зарплат працівникам дитсадків: Луцькрада готує звернення до Кабміну





Про це повідомив директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар на комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пишуть



За його словами, працівники закладів дошкільної освіти мають низькі оклади, що може призвести до дефіциту працівників. На сьогодні через ненормовану тарифну сітку зарплати значної частини працівників нижчі, ніж прожитковий мінімум.



Луцькрада посилається на статтю 9 Закону України «Про оплату праці», де передбачено, що мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.



Проте зараз маємо ситуацію, що затверджений мінімальний розмір заробітної плати на 2025 рік – 8000 гривень. Водночас у березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму склав 10 800 гривень.



«На сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14-тарифним розрядом ЄТС з урахуванням постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» підвищується на 10 % та становить 8505 грн.



У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнта, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату в розмірі близько 7270 грн, що є нижче мінімальної заробітної плати на 730 грн.



Така ж ситуація і в дошкіллі. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про дошкільну освіту» робочий час вихователя, практичного психолога, інших педпрацівників, серед яких керівники гуртків, становить 30 годин. Норма педагогічного навантаження керівників гуртків, які безпосередньо здійснюють освітній процес із вихованцями, що є складовою робочого часу, – 18 годин на тиждень. Але в додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 діапазон тарифних розрядів за цією посадою затверджено лише на рівні 9–12. Таким чином, законодавством збільшено тривалість нормованого часу роботи керівників гуртків у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти – з 18 до 30 годин на тиждень, тобто на 12 годин, або на 67 %, а розмір оплати праці залишиться без змін», – йдеться в тексті звернення.



На переконання головного освітянина громади, ситуацію потрібно докорінно змінити, адже в складних умовах воєнного стану педагоги закладають основу інтелектуального, фізичного й культурного розвитку молодого покоління українців.



Тож запропоновано ухвалити постанову, якою збільшать посадовий оклад працівника І-го тарифного розряду ЄТС; внести зміни до кількох чинних постанов Кабміну; застосувати ставки погодинної оплати праці за проведення навчальних занять.



Віталій Бондар наголосив, що звернення Луцькради готові підтримати владці великих міст, адже мають таку ж ситуацію в галузі освіти.



Він також нагадав, що Луцька міська рада з 1 квітня підвищила надбавку за престижність праці вихователям з п’яти відсотків до 20-ти. На це із бюджету громади додатково передбачать майже 23 млн грн.



Певні обранці громади закидали маніпулятивні судження про те, що доплати мали підняти на ще більшу суму. Однак, зі слів директора департаменту освіти, надбавка за престижність стане відчутною, якщо зміниться тарифна сітка.



«Будь-яке підняття престижності залишиться непомітним на фоні низьких окладів за тарифною сіткою. Ми розуміємо, що йде війна. Втім, треба шукати рішення для підняття окладів педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Вони теж мають на щось жити. Ці люди теж донатять, допомагають війську й гідно виконують свою роботу», – наголосив посадовець.



У підсумку члени комісії одноголосно рекомендували підтримати звернення до Кабміну щодо зміни тарифної сітки на найближчій сесії міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада готує звернення до Кабінету Міністрів України щодо зміни тарифної сітки педагогічним та науково-педагогічним працівникам.Про це повідомив директор департаменту освіти Луцькрадина комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пишуть Волинські новини За його словами, працівники закладів дошкільної освіти мають низькі оклади, що може призвести до дефіциту працівників. На сьогодні через ненормовану тарифну сітку зарплати значної частини працівників нижчі, ніж прожитковий мінімум.Луцькрада посилається на статтю 9 Закону України «Про оплату праці», де передбачено, що мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Проте зараз маємо ситуацію, що затверджений мінімальний розмір заробітної плати на 2025 рік – 8000 гривень. Водночас у березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму склав 10 800 гривень.«На сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14-тарифним розрядом ЄТС з урахуванням постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» підвищується на 10 % та становить 8505 грн.У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнта, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату в розмірі близько 7270 грн, що є нижче мінімальної заробітної плати на 730 грн.Така ж ситуація і в дошкіллі. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про дошкільну освіту» робочий час вихователя, практичного психолога, інших педпрацівників, серед яких керівники гуртків, становить 30 годин. Норма педагогічного навантаження керівників гуртків, які безпосередньо здійснюють освітній процес із вихованцями, що є складовою робочого часу, – 18 годин на тиждень. Але в додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 діапазон тарифних розрядів за цією посадою затверджено лише на рівні 9–12. Таким чином, законодавством збільшено тривалість нормованого часу роботи керівників гуртків у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти – з 18 до 30 годин на тиждень, тобто на 12 годин, або на 67 %, а розмір оплати праці залишиться без змін», – йдеться в тексті звернення.На переконання головного освітянина громади, ситуацію потрібно докорінно змінити, адже в складних умовах воєнного стану педагоги закладають основу інтелектуального, фізичного й культурного розвитку молодого покоління українців.Тож запропоновано ухвалити постанову, якою збільшать посадовий оклад працівника І-го тарифного розряду ЄТС; внести зміни до кількох чинних постанов Кабміну; застосувати ставки погодинної оплати праці за проведення навчальних занять.Віталій Бондар наголосив, що звернення Луцькради готові підтримати владці великих міст, адже мають таку ж ситуацію в галузі освіти.Він також нагадав, що Луцька міська рада з 1 квітня підвищила надбавку за престижність праці вихователям з п’яти відсотків до 20-ти. На це із бюджету громади додатково передбачать майже 23 млн грн.Певні обранці громади закидали маніпулятивні судження про те, що доплати мали підняти на ще більшу суму. Однак, зі слів директора департаменту освіти, надбавка за престижність стане відчутною, якщо зміниться тарифна сітка.«Будь-яке підняття престижності залишиться непомітним на фоні низьких окладів за тарифною сіткою. Ми розуміємо, що йде війна. Втім, треба шукати рішення для підняття окладів педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Вони теж мають на щось жити. Ці люди теж донатять, допомагають війську й гідно виконують свою роботу», – наголосив посадовець.У підсумку члени комісії одноголосно рекомендували підтримати звернення до Кабміну щодо зміни тарифної сітки на найближчій сесії міської ради.

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