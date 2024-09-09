У Польщі заявили про «підозрілі маневри» корабля з «тіньового флоту» рф

У Польщі заявили про «підозрілі маневри» корабля з «тіньового флоту» рф
Корабель із «тіньового флоту» росії, який перебуває під санкціями, здійснював підозрілі маневри біля електрокабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією.

Про це написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Громадське.

Він заявив, що після успішного втручання польських військових корабель поплив до одного з російських портів.

На місце інциденту направили розвідувальний корабель ВМС Польщі ORP Heweliusz.

Лише за кілька днів до цього ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що це судно належить до «тіньового флоту» рф.

Судно Jaguar без прапора плавало в міжнародних водах між Естонією та Фінляндією та відмовилося виконати вказівки прикордонників, коли його попросили зупинитися. Естонський флот супроводжував судно до російських вод.

Тоді над судном пролетів російський винищувач Су-35, порушивши повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Інцидент тривав менше однієї хвилини. Однак винищувач не мав плану польоту, а його транспондер був вимкнений. Також не було двостороннього радіозв’язку з естонською авіадиспетчерською службою.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що росія цим жестом показала готовність захищати свій «тіньовий флот».

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Теги: росія, Польща
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