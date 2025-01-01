На Волині через 8 років винесли вирок винуватцю смертельної ДТП, в якій загинув багатодітний батько

Олександра Хмілевського – водія вантажівки, який спричинив смертельне зіткнення у 2017 році. Цікаво, що це вже другий вирок, винесений винуватцю, адже перший був повністю анульований.



Обставини трагедії

Моторошна автопригода



Вантажівка марки DAF із французькими номерними знаками, якою керував обвинувачений, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter. За кермом мікроавтобуса був Володимир Стаднік — батько шести дітей.



Унаслідок зіткнення чоловік отримав численні травми, включно з переломами черепа, ребер, ампутаціями кінцівок та внутрішніми крововиливами. Він помер на місці. Експертиза встановила, що травми були несумісні з життям.





Суди тягнуться вже вісім років

Наприкінці 2021 року



І ось днями, 16 травня, Олександра Хмілевського знову очікував на вирок у залі суду. Під час слухання свою провину він так і не визнав. Як і раніше – стверджував, що рухався своєю смугою, а «Мерседес» нібито сам виїхав йому назустріч. Після надання пояснень обвинувачений скористався своїм правом відмовитися відповідати на подальші запитання.





Фінальне рішення

Попри повторний розгляд справи, суд дійшов того самого висновку: Хмілевський винен у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Вирок — чотири роки позбавлення волі та рік без права керувати транспортними засобами. Щоправда, чоловік знову може подати апеляцію та оскаржити вирок протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі суд знову визнав винним – водія вантажівки, який спричинив смертельне зіткнення у 2017 році. Цікаво, що це вже другий вирок, винесений винуватцю, адже перший був повністю анульований.Моторошна автопригода трапилася понад вісім років тому , 16 січня 2017 року, на автодорозі «Устилуг-Ковель-Луцьк», неподалік села Свидники Ковельського району.Вантажівка марки DAF із французькими номерними знаками, якою керував обвинувачений, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter. За кермом мікроавтобуса був— батько шести дітей.Унаслідок зіткнення чоловік отримав численні травми, включно з переломами черепа, ребер, ампутаціями кінцівок та внутрішніми крововиливами. Він помер на місці. Експертиза встановила, що травми були несумісні з життям.Наприкінці 2021 року суд вперше визнав Хмілевського винним у смертельній ДТП та засудив його до чотирьох років ув’язнення. Проте засуджений не погодився з вироком і подав апеляцію. Згодом Волинський апеляційний суд скасував вирок, повернувши справу на повторний розгляд. Так розпочався новий процес.І ось днями, 16 травня, Олександра Хмілевського знову очікував на вирок у залі суду. Під час слухання свою провину він так і не визнав. Як і раніше – стверджував, що рухався своєю смугою, а «Мерседес» нібито сам виїхав йому назустріч. Після надання пояснень обвинувачений скористався своїм правом відмовитися відповідати на подальші запитання.Попри повторний розгляд справи, суд дійшов того самого висновку: Хмілевський винен у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Вирок — чотири роки позбавлення волі та рік без права керувати транспортними засобами. Щоправда, чоловік знову може подати апеляцію та оскаржити вирок протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

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