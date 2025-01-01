На Волині через 8 років винесли вирок винуватцю смертельної ДТП, в якій загинув багатодітний батько
Сьогодні, 16:30
У Ковелі суд знову визнав винним Олександра Хмілевського – водія вантажівки, який спричинив смертельне зіткнення у 2017 році. Цікаво, що це вже другий вирок, винесений винуватцю, адже перший був повністю анульований.
Моторошна автопригода трапилася понад вісім років тому, 16 січня 2017 року, на автодорозі «Устилуг-Ковель-Луцьк», неподалік села Свидники Ковельського району.
Вантажівка марки DAF із французькими номерними знаками, якою керував обвинувачений, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter. За кермом мікроавтобуса був Володимир Стаднік — батько шести дітей.
Унаслідок зіткнення чоловік отримав численні травми, включно з переломами черепа, ребер, ампутаціями кінцівок та внутрішніми крововиливами. Він помер на місці. Експертиза встановила, що травми були несумісні з життям.
Наприкінці 2021 року суд вперше визнав Хмілевського винним у смертельній ДТП та засудив його до чотирьох років ув’язнення. Проте засуджений не погодився з вироком і подав апеляцію. Згодом Волинський апеляційний суд скасував вирок, повернувши справу на повторний розгляд. Так розпочався новий процес.
І ось днями, 16 травня, Олександра Хмілевського знову очікував на вирок у залі суду. Під час слухання свою провину він так і не визнав. Як і раніше – стверджував, що рухався своєю смугою, а «Мерседес» нібито сам виїхав йому назустріч. Після надання пояснень обвинувачений скористався своїм правом відмовитися відповідати на подальші запитання.
Попри повторний розгляд справи, суд дійшов того самого висновку: Хмілевський винен у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Вирок — чотири роки позбавлення волі та рік без права керувати транспортними засобами. Щоправда, чоловік знову може подати апеляцію та оскаржити вирок протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.
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Обставини трагедії
Моторошна автопригода трапилася понад вісім років тому, 16 січня 2017 року, на автодорозі «Устилуг-Ковель-Луцьк», неподалік села Свидники Ковельського району.
Вантажівка марки DAF із французькими номерними знаками, якою керував обвинувачений, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter. За кермом мікроавтобуса був Володимир Стаднік — батько шести дітей.
Унаслідок зіткнення чоловік отримав численні травми, включно з переломами черепа, ребер, ампутаціями кінцівок та внутрішніми крововиливами. Він помер на місці. Експертиза встановила, що травми були несумісні з життям.
Суди тягнуться вже вісім років
Наприкінці 2021 року суд вперше визнав Хмілевського винним у смертельній ДТП та засудив його до чотирьох років ув’язнення. Проте засуджений не погодився з вироком і подав апеляцію. Згодом Волинський апеляційний суд скасував вирок, повернувши справу на повторний розгляд. Так розпочався новий процес.
І ось днями, 16 травня, Олександра Хмілевського знову очікував на вирок у залі суду. Під час слухання свою провину він так і не визнав. Як і раніше – стверджував, що рухався своєю смугою, а «Мерседес» нібито сам виїхав йому назустріч. Після надання пояснень обвинувачений скористався своїм правом відмовитися відповідати на подальші запитання.
Фінальне рішення
Попри повторний розгляд справи, суд дійшов того самого висновку: Хмілевський винен у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Вирок — чотири роки позбавлення волі та рік без права керувати транспортними засобами. Щоправда, чоловік знову може подати апеляцію та оскаржити вирок протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.
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