Три волинянки-військовослужбовиці - номінантки Національної незалежної премії «Жінка України»





До фіналу потрапили відразу три бійчині 100 омбр – і усі вони волинянки, пишуть



Це командир відділення дронарів Катерина Гошко (номінація «Захист держави») та дві бойові медикині – Юлія Хомік і Яна Ліпич (номінація «Військова медицина»).



Катерина Гошко – молодший сержант, псевдо Миша, командир 1 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу 1 роти батальйону безпілотних систем 100 омбр.



Вона майстерно керує важкими дронами типу «Nemesis» і «Vampire», перетворюючи ворожі укріплення та техніку на цілі, знищені з холдною точністю.



Під час виконання бойового завдання в районі Торецька підрозділ потрапив під удар ворожого FPV-дрону. Унаслідок атаки Катерина зазнала поранення, а її побратим з позивним «Фестиваль» загинув. Незважаючи на втрату та травму, військовослужбовиця не залишила службу. Вона повернулася до строю з ще більшою рішучістю – захищати, боротися і помститися.



Для неї керування дроном – це не лише виконання бойового завдання, а вияв особистої відповідальності за кожного полеглого побратима, за зруйновані міста й села, за кожне мирне життя, обірване війною. Її дрон – це знаряддя точного, виваженого й справедливого удару.



Юлія Хомік, позивний Миша – медикиня, яка щоденно демонструє справжню відданість, професіоналізм і мужність на передовій. З січня 2024 року вона десятки разів виїжджала в зону активних бойових дій під обстрілами, рятуючи поранених побратимів із найнебезпечніших ділянок. Її готовність діяти там, де інші не наважуються, – приклад високого професійного обов’язку та самопожертви.



З липня 2024 року Юлія виконує завдання у прифронтовому стабілізаційному пункті, де кожна секунда має значення, а кожна команда – це шанс на життя. Її робота – це не лише медична допомога, а й моральна підтримка, яка надихає боротися навіть у найтяжчих обставинах.



Позивний Миша став символом тихої сили, стійкості й гуманності. Завдяки таким людям, як Юлія Хомік, життя перемагає навіть у найтемніші моменти війни. Кожен врятований нею боєць – ще один крок до нашої спільної Перемоги.



Яна Ліпич (позивний Хуліганка) – старший сержант, фельдшер медичного пункту 1-го механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади.



Після закінчення медичного коледжу Яна Ліпич понад десять років працювала медичною сестрою у відділенні реанімації Ковельської лікарні (Волинська область). У жовтні 2022 року вона приєдналася до лав Збройних Сил України, змінивши медичний халат на військову форму.



Протягом більш як двох з половиною років служби старший сержант Ліпич брала участь в евакуації сотень поранених військовослужбовців, надаючи першу медичну допомогу в умовах активних бойових дій. Евакуаційні заходи неодноразово здійснювались під вогнем противника, під час яких Яна проявляла високий рівень професійної підготовки, витримку й особисту відвагу.



Окрім військової служби, Яна Ліпич – мама чотирьохрічного сина Артема. На неї з нетерпінням чекають її батьки, Валентина та Анатолій. Найбільше її прагнення – повернутися додому з Перемогою, щоби знову бути поруч із сином і подарувати йому материнську любов і турботу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 25 травня триває голосування за номінанток Національної незалежної премії «Жінка України».До фіналу потрапили відразу три бійчині 100 омбр – і усі вони волинянки, пишуть Волинські новини Це командир відділення дронарів(номінація «Захист держави») та дві бойові медикині –(номінація «Військова медицина»).Катерина Гошко – молодший сержант, псевдо Миша, командир 1 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу 1 роти батальйону безпілотних систем 100 омбр.Вона майстерно керує важкими дронами типу «Nemesis» і «Vampire», перетворюючи ворожі укріплення та техніку на цілі, знищені з холдною точністю.Під час виконання бойового завдання в районі Торецька підрозділ потрапив під удар ворожого FPV-дрону. Унаслідок атаки Катерина зазнала поранення, а її побратим з позивним «Фестиваль» загинув. Незважаючи на втрату та травму, військовослужбовиця не залишила службу. Вона повернулася до строю з ще більшою рішучістю – захищати, боротися і помститися.Для неї керування дроном – це не лише виконання бойового завдання, а вияв особистої відповідальності за кожного полеглого побратима, за зруйновані міста й села, за кожне мирне життя, обірване війною. Її дрон – це знаряддя точного, виваженого й справедливого удару.Юлія Хомік, позивний Миша – медикиня, яка щоденно демонструє справжню відданість, професіоналізм і мужність на передовій. З січня 2024 року вона десятки разів виїжджала в зону активних бойових дій під обстрілами, рятуючи поранених побратимів із найнебезпечніших ділянок. Її готовність діяти там, де інші не наважуються, – приклад високого професійного обов’язку та самопожертви.З липня 2024 року Юлія виконує завдання у прифронтовому стабілізаційному пункті, де кожна секунда має значення, а кожна команда – це шанс на життя. Її робота – це не лише медична допомога, а й моральна підтримка, яка надихає боротися навіть у найтяжчих обставинах.Позивний Миша став символом тихої сили, стійкості й гуманності. Завдяки таким людям, як Юлія Хомік, життя перемагає навіть у найтемніші моменти війни. Кожен врятований нею боєць – ще один крок до нашої спільної Перемоги.Яна Ліпич (позивний Хуліганка) – старший сержант, фельдшер медичного пункту 1-го механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади.Після закінчення медичного коледжу Яна Ліпич понад десять років працювала медичною сестрою у відділенні реанімації Ковельської лікарні (Волинська область). У жовтні 2022 року вона приєдналася до лав Збройних Сил України, змінивши медичний халат на військову форму.Протягом більш як двох з половиною років служби старший сержант Ліпич брала участь в евакуації сотень поранених військовослужбовців, надаючи першу медичну допомогу в умовах активних бойових дій. Евакуаційні заходи неодноразово здійснювались під вогнем противника, під час яких Яна проявляла високий рівень професійної підготовки, витримку й особисту відвагу.Окрім військової служби, Яна Ліпич – мама чотирьохрічного сина Артема. На неї з нетерпінням чекають її батьки, Валентина та Анатолій. Найбільше її прагнення – повернутися додому з Перемогою, щоби знову бути поруч із сином і подарувати йому материнську любов і турботу.

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