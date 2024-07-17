На Волині перша громада почала підтримувати спортклуби





Про це



Мета ініціативи — зробити спорт доступнішим, особливо для дітей із віддалених сіл, які не мають можливості відвідувати гуртки в місті, оплачувати абонемент чи транспорт.



«Не всі батьки можуть возити дітей на заняття до комунальних закладів. Тому ми плануємо підтримати тренерів, які працюють у громадських спортивних клубах, і частково оплачувати їхню роботу», — каже радник сільського голови Олександр Бляшук.



За словами начальника управління молоді та спорту Волинської ОДА Олександра Хвіщука, клубна система має більше гнучкості, ніж дитячо-юнацькі спортивні школи. У школах — чіткі вимоги щодо віку вихованців (до 23 років), наповненості груп, навчальних програм тощо. У спортивних клубах таких обмежень немає.



Окрім того, рівень оплати праці тренерів у клубах може бути вищим. Наприклад, якщо секцію відвідують не менше 40 дітей, тренер отримає близько 20 тисяч гривень на місяць (по 600 грн за кожного спортсмена).



Як отримати фінансування



Громадські спортивні організації можуть подати заявку на конкурс. Для цього потрібно надіслати пакет документів:



лист-звернення у довільній формі;



копію документа про реєстрацію клубу на території Підгайцівської громади;



інформацію про клуб: кількість учасників, їх вік, розклад занять, дані про тренерів;



копію статуту, завірену підписом керівника та печаткою (за наявності).



Документи приймають до 26 травня на електронну адресу:



Наразі на конкурс уже подалася одна організація.



Підгайцівська громада стала першою на Волині, де запускають таку модель підтримки. Надалі цей досвід планують поширити на інші громади області.



Перехід на клубну систему відбувається в межах реформи Міністерства молоді та спорту України. У Волинській ОДА сподіваються, що проєкт допоможе розвивати спортивні клуби, залучати більше людей до активного способу життя та покращувати якість тренувального процесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді стартує фінансування діяльності громадських спортивних організацій. У 2025 році на це передбачили до 200 тисяч гривень із місцевого бюджету.Про це misto.media повідомили в громаді.Мета ініціативи — зробити спорт доступнішим, особливо для дітей із віддалених сіл, які не мають можливості відвідувати гуртки в місті, оплачувати абонемент чи транспорт.«Не всі батьки можуть возити дітей на заняття до комунальних закладів. Тому ми плануємо підтримати тренерів, які працюють у громадських спортивних клубах, і частково оплачувати їхню роботу», — каже радник сільського головиЗа словами начальника управління молоді та спорту Волинської ОДА Олександра Хвіщука, клубна система має більше гнучкості, ніж дитячо-юнацькі спортивні школи. У школах — чіткі вимоги щодо віку вихованців (до 23 років), наповненості груп, навчальних програм тощо. У спортивних клубах таких обмежень немає.Окрім того, рівень оплати праці тренерів у клубах може бути вищим. Наприклад, якщо секцію відвідують не менше 40 дітей, тренер отримає близько 20 тисяч гривень на місяць (по 600 грн за кожного спортсмена).Громадські спортивні організації можуть подати заявку на конкурс. Для цього потрібно надіслати пакет документів:лист-звернення у довільній формі;копію документа про реєстрацію клубу на території Підгайцівської громади;інформацію про клуб: кількість учасників, їх вік, розклад занять, дані про тренерів;копію статуту, завірену підписом керівника та печаткою (за наявності).Документи приймають до 26 травня на електронну адресу: [email protected] .Довідки за телефоном: +38 095 217 71 35.Наразі на конкурс уже подалася одна організація.Підгайцівська громада стала першою на Волині, де запускають таку модель підтримки. Надалі цей досвід планують поширити на інші громади області.Перехід на клубну систему відбувається в межах реформи Міністерства молоді та спорту України. У Волинській ОДА сподіваються, що проєкт допоможе розвивати спортивні клуби, залучати більше людей до активного способу життя та покращувати якість тренувального процесу.

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