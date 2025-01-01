Жителі трьох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу

Жителі трьох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу
Жителям селища Іваничі, сіл Долинка та Романівка Володимирського району на Волині 22 травня тимчасово припинять газопостачання.

Це пов'язано із виконанням ремонтних робіт, розповіли Суспільному 21 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Тимчасове відключення газу заплановане з 8:00 до 17:00 у селах Долинка, Романівка повністю та на 37 вулицях у селищі Іваничі. Перелік вулиць:

вул. 8-го Березня;

вул. Банківська;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Будівельна;

вул. Валова;

пров. Валовий;

вул. Відродження;

вул. Романа Шухевича;

вул. Грушевського;

вул. Дорошенка;

вул. Дружби;

вул. Дубинка;

пров. Заводський;

вул. Залізнична;

вул. Зелена;

вул. Івана Франка;

вул. Вільної України;

вул. Лесі Українки;

вул. Луцька;

вул. Львівська;

вул. Механізаторів;

вул. Миру;

вул. Вишнева;

вул. Молодіжна;

вул. Незалежності;

пров. Новий;

вул. Паркова;

вул. Пекарська;

вул. Перемоги;

вул. Першотравнева;

вул. Польова;

вул. Сагайдачного;

вул. Садова;

пров. Сонячний;

вул. Спортивна;

пров. Східний;

пров. Тихий.

Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Теги: Волинь, газ
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