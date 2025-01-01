Жителі трьох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу
Сьогодні, 18:18
Жителям селища Іваничі, сіл Долинка та Романівка Володимирського району на Волині 22 травня тимчасово припинять газопостачання.
Це пов'язано із виконанням ремонтних робіт, розповіли Суспільному 21 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Тимчасове відключення газу заплановане з 8:00 до 17:00 у селах Долинка, Романівка повністю та на 37 вулицях у селищі Іваничі. Перелік вулиць:
вул. 8-го Березня;
вул. Банківська;
вул. Богдана Хмельницького;
вул. Будівельна;
вул. Валова;
пров. Валовий;
вул. Відродження;
вул. Романа Шухевича;
вул. Грушевського;
вул. Дорошенка;
вул. Дружби;
вул. Дубинка;
пров. Заводський;
вул. Залізнична;
вул. Зелена;
вул. Івана Франка;
вул. Вільної України;
вул. Лесі Українки;
вул. Луцька;
вул. Львівська;
вул. Механізаторів;
вул. Миру;
вул. Вишнева;
вул. Молодіжна;
вул. Незалежності;
пров. Новий;
вул. Паркова;
вул. Пекарська;
вул. Перемоги;
вул. Першотравнева;
вул. Польова;
вул. Сагайдачного;
вул. Садова;
пров. Сонячний;
вул. Спортивна;
пров. Східний;
пров. Тихий.
Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
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Це пов'язано із виконанням ремонтних робіт, розповіли Суспільному 21 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Тимчасове відключення газу заплановане з 8:00 до 17:00 у селах Долинка, Романівка повністю та на 37 вулицях у селищі Іваничі. Перелік вулиць:
вул. 8-го Березня;
вул. Банківська;
вул. Богдана Хмельницького;
вул. Будівельна;
вул. Валова;
пров. Валовий;
вул. Відродження;
вул. Романа Шухевича;
вул. Грушевського;
вул. Дорошенка;
вул. Дружби;
вул. Дубинка;
пров. Заводський;
вул. Залізнична;
вул. Зелена;
вул. Івана Франка;
вул. Вільної України;
вул. Лесі Українки;
вул. Луцька;
вул. Львівська;
вул. Механізаторів;
вул. Миру;
вул. Вишнева;
вул. Молодіжна;
вул. Незалежності;
пров. Новий;
вул. Паркова;
вул. Пекарська;
вул. Перемоги;
вул. Першотравнева;
вул. Польова;
вул. Сагайдачного;
вул. Садова;
пров. Сонячний;
вул. Спортивна;
пров. Східний;
пров. Тихий.
Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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