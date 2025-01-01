Жителі трьох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу





Це пов'язано із виконанням ремонтних робіт, розповіли



Тимчасове відключення газу заплановане з 8:00 до 17:00 у селах Долинка, Романівка повністю та на 37 вулицях у селищі Іваничі. Перелік вулиць:



вул. 8-го Березня;



вул. Банківська;



вул. Богдана Хмельницького;



вул. Будівельна;



вул. Валова;



пров. Валовий;



вул. Відродження;



вул. Романа Шухевича;



вул. Грушевського;



вул. Дорошенка;



вул. Дружби;



вул. Дубинка;



пров. Заводський;



вул. Залізнична;



вул. Зелена;



вул. Івана Франка;



вул. Вільної України;



вул. Лесі Українки;



вул. Луцька;



вул. Львівська;



вул. Механізаторів;



вул. Миру;



вул. Вишнева;



вул. Молодіжна;



вул. Незалежності;



пров. Новий;



вул. Паркова;



вул. Пекарська;



вул. Перемоги;



вул. Першотравнева;



вул. Польова;



вул. Сагайдачного;



вул. Садова;



пров. Сонячний;



вул. Спортивна;



пров. Східний;



пров. Тихий.



Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителям селища Іваничі, сіл Долинка та Романівка Володимирського району на Волині 22 травня тимчасово припинять газопостачання.Це пов'язано із виконанням ремонтних робіт, розповіли Суспільному 21 травня в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".Тимчасове відключення газу заплановане з 8:00 до 17:00 у селах Долинка, Романівка повністю та на 37 вулицях у селищі Іваничі. Перелік вулиць:вул. 8-го Березня;вул. Банківська;вул. Богдана Хмельницького;вул. Будівельна;вул. Валова;пров. Валовий;вул. Відродження;вул. Романа Шухевича;вул. Грушевського;вул. Дорошенка;вул. Дружби;вул. Дубинка;пров. Заводський;вул. Залізнична;вул. Зелена;вул. Івана Франка;вул. Вільної України;вул. Лесі Українки;вул. Луцька;вул. Львівська;вул. Механізаторів;вул. Миру;вул. Вишнева;вул. Молодіжна;вул. Незалежності;пров. Новий;вул. Паркова;вул. Пекарська;вул. Перемоги;вул. Першотравнева;вул. Польова;вул. Сагайдачного;вул. Садова;пров. Сонячний;вул. Спортивна;пров. Східний;пров. Тихий.Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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