Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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