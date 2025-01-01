Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла.
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