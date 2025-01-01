Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію