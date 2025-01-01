Технічні перемовини України та РФ можуть відбутися у Ватикані наступного тижня, - Стубб





Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє



Президент Фінляндії зауважив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні військових дій Росії проти України.



"Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зауважив Стубб.



На його думку, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається долучитися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир.



Новий тур переговорів



За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.



Переговори України та Росії в Стамбулі



Зауважимо, що 15 травня мала відбутись зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, однак попри домовленість, останній, на відміну від Зеленського, так і не прибув до Туреччини.



Після прильоту до Туреччини Зеленський назвав "бутафорською" делегацію Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе. Адже до складу команди від РФ входили люди, які не могли самостійно приймати рішення, які б стосувались врегулювання війни в Україні.



Натомість Україна на переговорах у Туреччині представлена на найвищому рівні - до делегації приєдналися представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.



Наступного дня в Стамбулі все ж відбулась зустріч російської та української делегації без глав держав. Зустріч навіть такого рівня стала першим контактом між країнами за три роки.



Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня у Ватикані можуть відбутися нові "технічні" перемовини між Україною та Росією.Про це заявив президент Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.Президент Фінляндії зауважив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні військових дій Росії проти України."Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зауважив Стубб.На його думку, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається долучитися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир.За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.Зауважимо, що 15 травня мала відбутись зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, однак попри домовленість, останній, на відміну від Зеленського, так і не прибув до Туреччини.Після прильоту до Туреччини Зеленський назвав "бутафорською" делегацію Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе. Адже до складу команди від РФ входили люди, які не могли самостійно приймати рішення, які б стосувались врегулювання війни в Україні.Натомість Україна на переговорах у Туреччині представлена на найвищому рівні - до делегації приєдналися представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.Наступного дня в Стамбулі все ж відбулась зустріч російської та української делегації без глав держав. Зустріч навіть такого рівня стала першим контактом між країнами за три роки.Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.

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