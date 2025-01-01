Ошукали військовослужбовця: на Волині судили подружжя шахраїв

Понад три роки позбавлення волі кожному – на Волині судили подружжя шахраїв.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав подружжя уродженців міста Ровеньки Луганської області винуватими у вчиненні шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).Доведено, що судимі уже за шахрайства 47-річна жінка та 39-річний чоловік, які перебували в місцях несвободи – у Луцькому та Рівненському СІЗО відповідно – ошукали військовослужбовця.Змовившись, вони реалізували схему заволодіння коштами потерпілого, з яким жінка познайомилася у соцмережах.Ошуканка, зловживаючи довірою, просила у співрозмовника кошти на вирішення всіляких проблем – і він перераховував їх на вказану зловмисницею банківську картку.В такий спосіб спільники заволоділи 25 000 гривень.Суд призначив їм покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі кожному.