Ошукали військовослужбовця: на Волині судили подружжя шахраїв

Ошукали військовослужбовця: на Волині судили подружжя шахраїв
Понад три роки позбавлення волі кожному – на Волині судили подружжя шахраїв.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав подружжя уродженців міста Ровеньки Луганської області винуватими у вчиненні шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).

Доведено, що судимі уже за шахрайства 47-річна жінка та 39-річний чоловік, які перебували в місцях несвободи – у Луцькому та Рівненському СІЗО відповідно – ошукали військовослужбовця.

Змовившись, вони реалізували схему заволодіння коштами потерпілого, з яким жінка познайомилася у соцмережах.

Ошуканка, зловживаючи довірою, просила у співрозмовника кошти на вирішення всіляких проблем – і він перераховував їх на вказану зловмисницею банківську картку.

В такий спосіб спільники заволоділи 25 000 гривень.

Суд призначив їм покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі кожному.

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Теги: Волинь, шахраї, військовослужбовець
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