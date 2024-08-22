Люди з інвалідністю перевірили Луцький автовокзал на доступність





Перевірку організували члени громадської організації "Зруш скелю", розповів її голова Євген Сивопляс, передає



На стіні луцького автовокзалу є напис про те, що туалет для людей з інвалідністю розташований в залі очікування для пасажирів. Аби туди потрапити, потрібно звернутись до чергової АС.



"Начальник автостанції спрямував нас правою стороною, там є пандус, у нього ненормативний кут. Відсутній поручень, там потрібна допомога стороння, аби піднятися", — каже Євген Сивопляс.



Начальник автовокзалу Ігор Модла каже, що туалети для людей з інвалідністю є два, ними користуються.



"Таблички будуть доповненням до цього дообладнання. Автовокзал працює вночі, є чергова, є охоронець. Людина з інвалідністю, яка приїжджає, звертається до чергового, відкриває, допомагає", — каже Ігор Модла.



Для того, щоб втрапити у туалет потрібно об'їхати весь вокзал, каже ветеран війни Олександр.



За його словами, для людей з інвалідністю повинні бути автобуси із відповідними кріслами, інформаційні стійки, зали очікування, створені належні умови у зоні висадки пасажирів.



"Дуже багато проблем, але все це можна зробити, особливо в туалеті. У ньому ще й можна впасти. Там нема де розвернутися. Пандуси — потрібні визначені кути нахилу. Особливо, це стосується людей з короткими ампутаціями, без верхніх кінцівок", — каже Олександр.



Олександр Сивопляс пояснює у туалетах для людей з інвалідністю мають бути дотримані певні вимоги — поручні з двох сторін, ширина самої кабінки має бути 1 м 20 см.



Євген Сивопляс каже, що автобусне сполучення між українськими містами та автовокзали — майже недоступні для людей з інвалідністю. Поруч завжди повинна бути людина, яка допомагатиме. Тому через місяць вони повернуться на луцький автовокзал, аби проінспектувати виправлені ними зауваження.

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