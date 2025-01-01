Можна рибалити: на річках Волині завершилась нерестова заборона
Сьогодні, 22:12
На річках та їх кореневих водах у Волинській області закінчилася весняно-літня нерестова заборона на вилов риби.
Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль, передає "Конкурент".
Отже, уже з 20 травня рибалкам дозволено ловити рибу вудками та спінінгами з використанням штучної або природної принади, але не більше 7 гачків на особу.
Також рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання довжини та маси виловленої риби для самоконтролю.
Окрім цього, варто пам'ятати добову норму вилову: 3 кг риби + 1 особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.
Утім, заборона надалі діє:
- по 10 червня – на водосховищах, озерах, ставках;
- по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
У разі виявлення порушень Правил рибальства або незаконного вилову, негайно повідомляйте на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля: (067) 360 78 40
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Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль, передає "Конкурент".
Отже, уже з 20 травня рибалкам дозволено ловити рибу вудками та спінінгами з використанням штучної або природної принади, але не більше 7 гачків на особу.
Також рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання довжини та маси виловленої риби для самоконтролю.
Окрім цього, варто пам'ятати добову норму вилову: 3 кг риби + 1 особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.
Утім, заборона надалі діє:
- по 10 червня – на водосховищах, озерах, ставках;
- по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
У разі виявлення порушень Правил рибальства або незаконного вилову, негайно повідомляйте на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля: (067) 360 78 40
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