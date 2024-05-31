Коли у школах Луцька пролунає останній дзвоник
21 травня, 22:43
Навчання у школах Луцької громади у межах цього навчального року має завершитися до 1 червня. Останні дзвоники у закладах середньої освіти мають прозвучати 30 – 31 травня.
Про це Волинським Новинам розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Відповідно до Закону України Про повну загальну середню освіту, навчальний рік офіційно розпочинається 1 вересня і завершується 1 липня. Протягом року учні мають вчитися не менш ніж 175 днів.
Навчання в цьому навчальному році завершується для Луцької міської територіальної громади до 1 червня. В нас усе ішло за планом: тиждень канікул восени, два тижні канікул взимку і тиждень канікул навесні. Деякі школи запланували останній дзвінок 30 травня, деякі – 31 травня. І власне з 1 червня в нашій громаді розпочинається відпочинок для дітей,– повідомив Бондар.
І додав: зважаючи на те, що навчальний рік завершується 1 липня, кожна громада має право продовжити навчальний процес до цього числа через можливе невиконання норми про 175 днів навчання в навчальному році.
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Про це Волинським Новинам розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Відповідно до Закону України Про повну загальну середню освіту, навчальний рік офіційно розпочинається 1 вересня і завершується 1 липня. Протягом року учні мають вчитися не менш ніж 175 днів.
Навчання в цьому навчальному році завершується для Луцької міської територіальної громади до 1 червня. В нас усе ішло за планом: тиждень канікул восени, два тижні канікул взимку і тиждень канікул навесні. Деякі школи запланували останній дзвінок 30 травня, деякі – 31 травня. І власне з 1 червня в нашій громаді розпочинається відпочинок для дітей,– повідомив Бондар.
І додав: зважаючи на те, що навчальний рік завершується 1 липня, кожна громада має право продовжити навчальний процес до цього числа через можливе невиконання норми про 175 днів навчання в навчальному році.
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