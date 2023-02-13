Воєнний журналіст Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався в Нацгвардію

Воєнний журналіст Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався в Нацгвардію
Журналіст та головний редактор інтернет-порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов у травні мобілізувався в Національну гвардію України. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

Про це пише "Дзеркало тижня".

Водночас він не уточнив, чим він займатиметься в НГУ. Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва. Про цю проблему йдеться зокрема у нещодавньому дописі командира батальйону 47-ї ОМБр Олександра Ширшина.

“На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію”, – сказав журналіст.


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Теги: Юрій Бутусов, армія, мобілізація
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