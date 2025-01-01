Чи очікувати магнітні бурі 22 травня: прогноз

У четвер, 22 травня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В та дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.Про це повідомляє Meteoprog.Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.