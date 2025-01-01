З 1 червня в «Дії» планують запровадити платні сервіси





Про це Олексія Вовка.



Першою платною послугою може стати шеринг документів для банків. Видання зазначає, що шеринг одного документа буде безплатним, а двох і більше (мультишеринг) — платним.



Як пише Forbes Ukraine, за підключення до цього сервісу банки й фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 гривень, а далі — по 9,8 гривні за кожну успішну операцію з документами. За словами Олексія Вовка, середня кількість поширень документів через «Дію» перевищує 1,3 мільйона на місяць.



Крім цього, згодом може стати платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн з використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».



Також Міністерство цифрової трансформації планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Олексій Вовк пояснив, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з платформою «Дія».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже з 1 червня 2025 року в застосунку «Дія» можуть з’явитися перші платні сервіси.Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на керівника команди впровадження «Дії»Першою платною послугою може стати шеринг документів для банків. Видання зазначає, що шеринг одного документа буде безплатним, а двох і більше (мультишеринг) — платним.Як пише Forbes Ukraine, за підключення до цього сервісу банки й фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 гривень, а далі — по 9,8 гривні за кожну успішну операцію з документами. За словами Олексія Вовка, середня кількість поширень документів через «Дію» перевищує 1,3 мільйона на місяць.Крім цього, згодом може стати платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн з використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».Також Міністерство цифрової трансформації планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Олексій Вовк пояснив, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з платформою «Дія».

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