Хто цьогоріч отримав премію імені Георгія Ґонґадзе: подробиці

Хто цьогоріч отримав премію імені Георгія Ґонґадзе: подробиці
Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2025 став фотограф, оператор і воєнний кореспондент Reuters Іван Любиш-Кірдей. Церемонія нагородження відбулася у середу, 21 травня, у день 56-річчя з дня народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

«Це велика честь для мене — отримати таку нагороду. Насправді, я неймовірно радий, але попереду у нас з вами ще багато роботи. Ідея у мене, така, як і у вас — це незалежна Україна. Ця нагорода дає мені мотивацію працювати далі. І я мушу сказати: дуля без маку цим москалям, а не знищена правда! Все буде добре», — сказав лауреат під час вручення нагороди, пише Детектор медіа.

Іван Любиш-Кірдей — фотограф, телеоператор і воєнний кореспондент Reuters. Під час відрядження до Краматорська у серпні 2024 року він був поранений через російський обстріл та пробув у комі кілька місяців. Зараз журналіст проходить реабілітацію.

У 2015 Івана Любиша-Кірдея відзначили німецькою премією для теле- та кінооператорів Deutscher Kamerapreis у номінації «Кращий новинний сюжет із зони воєнних дій» за телефільм «Втеча з Іловайська», знятий для німецького телеканалу ARD.

Також цього року на премію номінували головну редакторку та співзасновницю The Kyiv Independent Ольгу Руденко та журналіста-розслідувача, очільника відділу розслідувань «УП» Михайла Ткача.

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Теги: премія
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