У Києві уламки російського дрона впали на території школи





Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – написав він у телеграмі.



Перед цим він попередив, що до столиці наближаються ворожідрони іможлива робота ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 травня, під час дронової атаки у Києві уламки ворожого безпілотника впали на території школи.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – написав він у телеграмі.Перед цим він попередив, що до столиці наближаються ворожідрони іможлива робота ППО.

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