У Києві уламки російського дрона впали на території школи
Сьогодні, 09:07
Сьогодні, 22 травня, під час дронової атаки у Києві уламки ворожого безпілотника впали на території школи.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – написав він у телеграмі.
Перед цим він попередив, що до столиці наближаються ворожідрони іможлива робота ППО.
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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – написав він у телеграмі.
Перед цим він попередив, що до столиці наближаються ворожідрони іможлива робота ППО.
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