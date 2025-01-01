У Києві уламки російського дрона впали на території школи

У Києві уламки російського дрона впали на території школи
Сьогодні, 22 травня, під час дронової атаки у Києві уламки ворожого безпілотника впали на території школи.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – написав він у телеграмі.

Перед цим він попередив, що до столиці наближаються ворожідрони іможлива робота ППО.

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Теги: Росія, війна
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