Аварія у Володимирі: не розминулися легковики

Аварія у Володимирі: не розминулися легковики
У дорожньо-транспортну пригоду у Володимирі на Волині потрапили два легковики.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Як ідеться у повідомленні, аварія сталася зранку сьогодні, 22 травня, на вулиці Луцькій у Володимирі.

На дорозі не розминулися легковики Hyndai та Volkswagen. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

Рух вулицею – ускладнений.

Деталі – згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У бою на Донеччині загинув волинянин Павло Плисюк
Сьогодні, 10:08
Трамп переконаний у перемозі росії у війні, - ЗМІ
Сьогодні, 09:41
Аварія у Володимирі: не розминулися легковики
Сьогодні, 09:35
Чи ефективний прилад дефібрилятор?
Сьогодні, 09:21
У Києві уламки російського дрона впали на території школи
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
На Волині бус врізався в легковик: постраждали восьмеро людей На Волині бус врізався в легковик: постраждали восьмеро людей
17 травня, 12:17
Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі Аварія із 5 постраждалими на Волині: деталі
16 травня, 10:16
На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей
15 травня, 15:49
35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою 35-річний водій загинув: повідомили деталі аварії на Волині, у якій легковик зіткнувся з вантажівкою
15 травня, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія хоче захопити Суми та Сумську область заради буферної зони, - ISW
Сьогодні, 10:45
 0
У храмі на Волині знайшли прапор, який берегли майже 100 років
Сьогодні, 10:11
 0
У бою на Донеччині загинув волинянин Павло Плисюк
Сьогодні, 10:08
 0
Трамп переконаний у перемозі росії у війні, - ЗМІ
Сьогодні, 09:41
 0
Аварія у Володимирі: не розминулися легковики
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8