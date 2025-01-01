Аварія у Володимирі: не розминулися легковики

дорожньо-транспортну пригоду у Володимирі на Волині потрапили два легковики.



Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.



Як ідеться у повідомленні, аварія сталася зранку сьогодні, 22 травня, на вулиці Луцькій у Володимирі.



На дорозі не розминулися легковики Hyndai та Volkswagen. Автомобілі отримали механічні ушкодження.



Рух вулицею – ускладнений.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у Володимирі на Волині потрапили два легковики.Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.Як ідеться у повідомленні, аварія сталася зранку сьогодні, 22 травня, на вулиці Луцькій у Володимирі.На дорозі не розминулися легковики Hyndai та Volkswagen. Автомобілі отримали механічні ушкодження.Рух вулицею – ускладнений.Деталі – згодом.

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