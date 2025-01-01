Аварія у Володимирі: не розминулися легковики
Сьогодні, 09:35
У дорожньо-транспортну пригоду у Володимирі на Волині потрапили два легковики.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, аварія сталася зранку сьогодні, 22 травня, на вулиці Луцькій у Володимирі.
На дорозі не розминулися легковики Hyndai та Volkswagen. Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Рух вулицею – ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Як ідеться у повідомленні, аварія сталася зранку сьогодні, 22 травня, на вулиці Луцькій у Володимирі.
На дорозі не розминулися легковики Hyndai та Volkswagen. Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Рух вулицею – ускладнений.
Деталі – згодом.
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