У селі під Луцьком – аварія, є постраждалий

У селі під Луцьком – аварія, є постраждалий
На трасі у селі Рованці, що неподалік обласного центру Волині, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.

Як ідеться у повідомленні, аварія трапилася зранку сьогодні, 21 травня. На дорозі у Рованцях зіткнулися автомобіль та мотоцикл.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла травмувався.

На місці ДТП працювали медики швидкої та працівники поліції.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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