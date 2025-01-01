У селі під Луцьком – аварія, є постраждалий
Сьогодні, 11:13
На трасі у селі Рованці, що неподалік обласного центру Волині, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.
Як ідеться у повідомленні, аварія трапилася зранку сьогодні, 21 травня. На дорозі у Рованцях зіткнулися автомобіль та мотоцикл.
За попередньою інформацією, водій мотоцикла травмувався.
На місці ДТП працювали медики швидкої та працівники поліції.
Деталі – згодом.
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Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost.
Як ідеться у повідомленні, аварія трапилася зранку сьогодні, 21 травня. На дорозі у Рованцях зіткнулися автомобіль та мотоцикл.
За попередньою інформацією, водій мотоцикла травмувався.
На місці ДТП працювали медики швидкої та працівники поліції.
Деталі – згодом.
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