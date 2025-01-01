У селі під Луцьком – аварія, є постраждалий





Про це у телеграмі повідомляє



Як ідеться у повідомленні, аварія трапилася зранку сьогодні, 21 травня. На дорозі у Рованцях зіткнулися автомобіль та мотоцикл.



За попередньою інформацією, водій мотоцикла травмувався.



На місці ДТП працювали медики швидкої та працівники поліції.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі у селі Рованці, що неподалік обласного центру Волині, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це у телеграмі повідомляє ВолиньPost Як ідеться у повідомленні, аварія трапилася зранку сьогодні, 21 травня. На дорозі у Рованцях зіткнулися автомобіль та мотоцикл.За попередньою інформацією, водій мотоцикла травмувався.На місці ДТП працювали медики швидкої та працівники поліції.Деталі – згодом.

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