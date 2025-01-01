П’яний неповнолітній водій на Волині чинив опір поліції

П’яний неповнолітній водій на Волині чинив опір поліції
У Камені-Каширському на Волині поліцейські виявили неповнолітнього водія у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

17-річного водія легкового автомобіля виявили поліцейські групи реагування патрульної поліції в і Камені-Каширському.

Задля засвідчення стану алкогольного сп'яніння, його доставили на приймальне відділення лікувального закладу,де зафіксовані 1,7 проміле алкоголю.

Оскільки водій чинив непокору законним вимогам правоохоронців, то ж з метою припинення його протиправних дій та для забезпечення належного оформлення адміністративних матеріалів, неповнолітнього керманича легковика затримано у адміністративному порядку та доставлено до райвідділу поліції.

У присутності законного представника оформлені протоколи про скоєння адміністративних праворушень, передбачених ст.ст.130,185 КУпАП України. Справи по суті розгляне суд.

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Теги: поліція, Волинь
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