П’яний неповнолітній водій на Волині чинив опір поліції
Сьогодні, 11:32
У Камені-Каширському на Волині поліцейські виявили неповнолітнього водія у стані алкогольного сп’яніння.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
17-річного водія легкового автомобіля виявили поліцейські групи реагування патрульної поліції в і Камені-Каширському.
Задля засвідчення стану алкогольного сп'яніння, його доставили на приймальне відділення лікувального закладу,де зафіксовані 1,7 проміле алкоголю.
Оскільки водій чинив непокору законним вимогам правоохоронців, то ж з метою припинення його протиправних дій та для забезпечення належного оформлення адміністративних матеріалів, неповнолітнього керманича легковика затримано у адміністративному порядку та доставлено до райвідділу поліції.
У присутності законного представника оформлені протоколи про скоєння адміністративних праворушень, передбачених ст.ст.130,185 КУпАП України. Справи по суті розгляне суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
17-річного водія легкового автомобіля виявили поліцейські групи реагування патрульної поліції в і Камені-Каширському.
Задля засвідчення стану алкогольного сп'яніння, його доставили на приймальне відділення лікувального закладу,де зафіксовані 1,7 проміле алкоголю.
Оскільки водій чинив непокору законним вимогам правоохоронців, то ж з метою припинення його протиправних дій та для забезпечення належного оформлення адміністративних матеріалів, неповнолітнього керманича легковика затримано у адміністративному порядку та доставлено до райвідділу поліції.
У присутності законного представника оформлені протоколи про скоєння адміністративних праворушень, передбачених ст.ст.130,185 КУпАП України. Справи по суті розгляне суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ТЦК повідомив деталі нападу на військового в Луцьку
Сьогодні, 11:53
П’яний неповнолітній водій на Волині чинив опір поліції
Сьогодні, 11:32
У селі під Луцьком – аварія, є постраждалий
Сьогодні, 11:13
З України незаконно виїхали майже 45 тисяч осіб, ще 30 тисяч затримано, – комісія Ради
Сьогодні, 10:40