П’яний водій на Волині намагався відкупитися від поліції: тепер йому може загрожувати до чотирьох років вʼязниці

П’яний водій на Волині намагався відкупитися від поліції.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Понад 3,5 проміле алкоголю та спроба «вирішити питання» грошима - на Ковельщині водій не лише сів за кермо пʼяний, а й запропонував хабар поліцейським. Тепер йому загрожує штраф, позбавлення права керування і до чотирьох років вʼязниці.Патрулюючи у селі Сереховичі Ковельського району, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Jeep. Під час спілкування з водієм, 39-річним мешканцем сусіднього села, правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного спʼяніння. Керманича освідували, результат показав - 3,69 проміле, що у 18 разів перевищує допустиму норму.Під час складання адмінматеріалів чоловік намагався «порішати», він поклав гроші на сидіння службового автомобіля.На місце працівники ГРПП викликали слідчо-оперативну групу, що задокументувала факт надання хабаря. Гроші вилучили, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.Окрім того, на пʼяного водія склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За нетверезе водіння йому загрожує - 17 тисяч штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом на рік. За надання хабаря - до чотирьох років позбавлення волі. Триває розслідування.