У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет

У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
На Волині митники у співпраці з прикордонниками знову виявили і вилучили з незаконного обігу 290 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору України.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

Наразі невстановлені особи приховали їх між колісними парами порожніх вагонів вантажного потягу. Він слідував у напрямку «виїзд з України» і проходив митний контроль на станції Римачі митного поста Ягодин.

За цим фактом до правоохоронців з територіального управління БЕБ України у Волинській області скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Це – уже друга у травні спільна знахідка волинських митників та прикордонників на залізничних перевезеннях. Походження цигарок з’ясовують слідчі.


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Теги: контрабанда, Волинь
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