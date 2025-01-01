У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
Сьогодні, 11:39
На Волині митники у співпраці з прикордонниками знову виявили і вилучили з незаконного обігу 290 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору України.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Наразі невстановлені особи приховали їх між колісними парами порожніх вагонів вантажного потягу. Він слідував у напрямку «виїзд з України» і проходив митний контроль на станції Римачі митного поста Ягодин.
За цим фактом до правоохоронців з територіального управління БЕБ України у Волинській області скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Це – уже друга у травні спільна знахідка волинських митників та прикордонників на залізничних перевезеннях. Походження цигарок з’ясовують слідчі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Наразі невстановлені особи приховали їх між колісними парами порожніх вагонів вантажного потягу. Він слідував у напрямку «виїзд з України» і проходив митний контроль на станції Римачі митного поста Ягодин.
За цим фактом до правоохоронців з територіального управління БЕБ України у Волинській області скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Це – уже друга у травні спільна знахідка волинських митників та прикордонників на залізничних перевезеннях. Походження цигарок з’ясовують слідчі.
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