У Зеленського кажуть, що на прямих перемовинах у Туреччині він зустрічатиметься лише з путіним
Сьогодні, 12:12
Президент України Володимир Зеленський у разі прямих переговорів у Туреччині зустрічатиметься з главою рф володимиром путіним, а не з іншими посадовцями.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері російського проєкту Breakfast Show, пише Громадське.
Журналіст запитав, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками рф, якщо сам путін не приїде в Туреччину 15 травня. «Ні, звичайно, це ж не формат», — відповів Подоляк.
Він зауважив, що люди з формальним статусом міністрів навряд уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. «Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише путін», — додав Подоляк.
Він також зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу.
Більше про можливі переговори
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня.
Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині. Сам Трамп казав, що розглядає таку можливість.
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Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері російського проєкту Breakfast Show, пише Громадське.
Журналіст запитав, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками рф, якщо сам путін не приїде в Туреччину 15 травня. «Ні, звичайно, це ж не формат», — відповів Подоляк.
Він зауважив, що люди з формальним статусом міністрів навряд уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. «Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише путін», — додав Подоляк.
Він також зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу.
Більше про можливі переговори
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня.
Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині. Сам Трамп казав, що розглядає таку можливість.
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