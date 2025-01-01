Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою

Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою
У селі Вільхівка Горохівської громади на Волині краяни попрощалися з полеглим Воїном Леонідом Клехою.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

«Не висихають сльози рідних... Війна один за одним забирає їхніх синів, чоловіків, татусів. Звістки чорними воронами летять у громаду. І темніє день, і розривається серце від болю. Занадто високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі — просочений кров’ю найкращих Українців!»- зазначили у міськраді.

Страшна, жорстока війна забрала життя нашого Героя-захисника — Клехи Леоніда Анатолійовича.

Родина, друзі, побратими та жителі громади зібралися, щоб вшанувати пам’ять і провести в останню дорогу мужнього Захисника України.

Кортеж із загиблим зустрічали коридором шани — на колінах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Зеленського кажуть, що на прямих перемовинах у Туреччині він зустрічатиметься лише з путіним
Сьогодні, 12:12
У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
Сьогодні, 11:39
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою
Сьогодні, 11:01
Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві
Сьогодні, 10:55
ППО збила усі 10 дронів, якими атакувала росія
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
У бою на Харківщині поліг волинянин Павло Ковальчук У бою на Харківщині поліг волинянин Павло Ковальчук
Сьогодні, 10:26
Волиняни провели в останню путь Героя Дмитра Шопука Волиняни провели в останню путь Героя Дмитра Шопука
Сьогодні, 08:25
Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада Тіло, яке мали поховати на Волині, не належить полеглому Герою, - міськрада
09 травня, 11:07
У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой У місті на Волині – 3-денна жалоба: «на щиті» повертається Герой
09 травня, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яний водій на Волині намагався відкупитися від поліції: тепер йому може загрожувати до чотирьох років вʼязниці
Сьогодні, 12:20
 0
У Зеленського кажуть, що на прямих перемовинах у Туреччині він зустрічатиметься лише з путіним
Сьогодні, 12:12
 0
У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
Сьогодні, 11:39
 0
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою
Сьогодні, 11:01
 0
Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8