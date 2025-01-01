Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою
Сьогодні, 11:01
У селі Вільхівка Горохівської громади на Волині краяни попрощалися з полеглим Воїном Леонідом Клехою.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Не висихають сльози рідних... Війна один за одним забирає їхніх синів, чоловіків, татусів. Звістки чорними воронами летять у громаду. І темніє день, і розривається серце від болю. Занадто високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі — просочений кров’ю найкращих Українців!»- зазначили у міськраді.
Страшна, жорстока війна забрала життя нашого Героя-захисника — Клехи Леоніда Анатолійовича.
Родина, друзі, побратими та жителі громади зібралися, щоб вшанувати пам’ять і провести в останню дорогу мужнього Захисника України.
Кортеж із загиблим зустрічали коридором шани — на колінах.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Не висихають сльози рідних... Війна один за одним забирає їхніх синів, чоловіків, татусів. Звістки чорними воронами летять у громаду. І темніє день, і розривається серце від болю. Занадто високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі — просочений кров’ю найкращих Українців!»- зазначили у міськраді.
Страшна, жорстока війна забрала життя нашого Героя-захисника — Клехи Леоніда Анатолійовича.
Родина, друзі, побратими та жителі громади зібралися, щоб вшанувати пам’ять і провести в останню дорогу мужнього Захисника України.
Кортеж із загиблим зустрічали коридором шани — на колінах.
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