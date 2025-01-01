ППО збила усі 10 дронів, якими атакувала росія

ППО збила усі 10 дронів, якими атакувала росія
У ніч на 13 травня Росія атакувала Україну 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.

Нагадаємо, минулого тижня Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали рф до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

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Теги: Росія, війна
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