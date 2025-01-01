ППО збила усі 10 дронів, якими атакувала росія





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.



Нагадаємо, минулого тижня Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали рф до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 травня Росія атакувала Україну 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська (РФ).Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.Нагадаємо, минулого тижня Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали рф до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію