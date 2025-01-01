Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві

Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві
Заступник попереднього голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка Сергій Мовенко отримав посаду в столиці. Він очолить Солом'янську районну державну адміністрацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Мовенко родом з Луганщини. Освіту здобув у Міжрегіональній академії управління персоналом та Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.

У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.

З 2019 року служив у Національній поліції України.

У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.

Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА) – на той момент Юрія Погуляйка.


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