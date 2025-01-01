Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві
Сьогодні, 10:55
Заступник попереднього голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка Сергій Мовенко отримав посаду в столиці. Він очолить Солом'янську районну державну адміністрацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Мовенко родом з Луганщини. Освіту здобув у Міжрегіональній академії управління персоналом та Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.
У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.
З 2019 року служив у Національній поліції України.
У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.
Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА) – на той момент Юрія Погуляйка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Мовенко родом з Луганщини. Освіту здобув у Міжрегіональній академії управління персоналом та Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.
У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.
З 2019 року служив у Національній поліції України.
У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.
Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА) – на той момент Юрія Погуляйка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Забийтесукуйобанууу
Вибір редактора
Останні новини
У потягу на Волині виявили контрабанду сигарет
Сьогодні, 11:39
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Леонідом Клехою
Сьогодні, 11:01
Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві
Сьогодні, 10:55
ППО збила усі 10 дронів, якими атакувала росія
Сьогодні, 10:41
У бою на Харківщині поліг волинянин Павло Ковальчук
Сьогодні, 10:26