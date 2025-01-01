Ексзаступник Погуляйка отримав посаду в Києві

Сергій Мовенко отримав посаду в столиці. Він очолить Солом'янську районну державну адміністрацію.



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Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Мовенко родом з Луганщини. Освіту здобув у Міжрегіональній академії управління персоналом та Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.



У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.



З 2019 року служив у Національній поліції України.



У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.



Після цього до листопада 2024-го





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник попереднього голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйкаотримав посаду в столиці. Він очолить Солом'янську районну державну адміністрацію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".Згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Мовенко родом з Луганщини. Освіту здобув у Міжрегіональній академії управління персоналом та Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.З 2019 року служив у Національній поліції України.У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА) – на той момент Юрія Погуляйка.

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