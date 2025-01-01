У бою на Харківщині поліг волинянин Павло Ковальчук

У бою на Харківщині поліг волинянин Павло Ковальчук
У Володимирі на Волині сповістили про нову втрату на фронті – обірвалося життя сержанта Павла Ковальчука.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Із сумом повідомляю про чергову втрату у нашій громаді. У боях за незалежність України загинув сержант Ковальчук Павло Ростиславович, 1966 р.н.» - зазначив мер Володимира.

Військовослужбовець вступив до лав ЗСУ 19 квітня 2021 року та загинув на Харківщині 10 травня 2025-го внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

«Про дату та час поховання повідомимо згодом. Висловлюю щирі співчуття родині Захисника! Вічна памʼять!» - додав Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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