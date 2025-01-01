В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині

В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
Національна поліція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Про це повідомила Національна поліція.

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

У пресслужбі поліції Волині повідомили, що обшуки тривають і на Волині.

Інформація про результати - згодом.

В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині
В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині


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Теги: Волинь, наркотики
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