В Україні тривають понад 200 обшуків з ліквідації наркобізнесу: поліція шукає наркотики і на Волині





Про це повідомила Національна поліція.



Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.



У пресслужбі поліції Волині повідомили, що обшуки тривають і на Волині.



Інформація про результати - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна поліція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.Про це повідомила Національна поліція.Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.У пресслужбі поліції Волині повідомили, що обшуки тривають і на Волині.Інформація про результати - згодом.

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