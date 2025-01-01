У боях за Україну загинув Герой з Волині Віталій Кайдик
Сьогодні, 12:56
За Україну загинув Віталій Кайдик із села Старосілля.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Колківська громада втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув стрілець штурмового батальйону військової частини А4862 Віталій Федорович КАЙДИК, 16.04.1993 року народження.
Солдат штурмового батальйону загинув 8 травня 2025 року при виконанні бойового завдання в Курській області.
Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким!
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Протягом цих днів у Колківській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"Колківська громада втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув стрілець штурмового батальйону військової частини А4862 Віталій Федорович КАЙДИК, 16.04.1993 року народження.
Солдат штурмового батальйону загинув 8 травня 2025 року при виконанні бойового завдання в Курській області.
Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким!
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Протягом цих днів у Колківській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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