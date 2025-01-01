У боях за Україну загинув Герой з Волині Віталій Кайдик

Віталій Кайдик із села Старосілля.



Про це



"Колківська громада втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув стрілець штурмового батальйону військової частини А4862 Віталій Федорович КАЙДИК, 16.04.1993 року народження.



Солдат штурмового батальйону загинув 8 травня 2025 року при виконанні бойового завдання в Курській області.



Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким!



Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.



Протягом цих днів у Колківській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За Україну загинувіз села Старосілля.Про це повідомили у Колківській громаді."Колківська громада втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув стрілець штурмового батальйону військової частини А4862 Віталій Федорович КАЙДИК, 16.04.1993 року народження.Солдат штурмового батальйону загинув 8 травня 2025 року при виконанні бойового завдання в Курській області.Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким!Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.Протягом цих днів у Колківській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

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