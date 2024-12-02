Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - ЗМІ

Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - ЗМІ
Папа Римський Лев XIV відвідає Україну з візитом.

Про це пише LB з посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що понтифік вже розглядає свої перші міжнародні візити.

Першою закордонною поїздкою Папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського Собору 325 року. Також у планах поїздки до України та Перу - у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером.

Раніше президент Володимир Зеленський у першій телефонній розмові із Папою Римським Левом XIV запросив його до України.

Попередній Папа – Франциск – жодного разу не відвідав Україну.

8 травня, за результатами чотирьох голосувань 133 кардинали обрали нового Папу Римського – американця Роберта Френсіа Превоста. Він носитиме ім'я Папа Лев ХIV.

Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності.

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Теги: Папа Римський, Україна, візит
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