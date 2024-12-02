Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - ЗМІ

Лев XIV відвідає Україну з візитом.



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Зазначається, що понтифік вже розглядає свої перші міжнародні візити.



Першою закордонною поїздкою Папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського Собору 325 року. Також у планах поїздки до України та Перу - у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером.



Раніше президент Володимир Зеленський у першій телефонній розмові із Папою Римським Левом XIV запросив його до України.



Попередній Папа – Франциск – жодного разу не відвідав Україну.



8 травня, за результатами чотирьох голосувань 133 кардинали обрали нового Папу Римського – американця Роберта Френсіа Превоста. Він носитиме ім'я Папа Лев ХIV.



Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності.

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