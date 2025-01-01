Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 16 до 18 травня.

Прем’єра – на камерній сцені!

У п’ятницю та суботу, 16 та 17 травня о 18:00трагедія «Ніч Гельвера» Інгмара Вілквіста. "Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).

Це камерна історія двох зранених душ, які намагаються вціліти в часи, коли навколо світ скочується в безумство. Події розгортаються на тлі Кришталевої ночі в Берліні – символічного початку великого зла ХХ століття. Вистава про те, як легко людяність перетворюється на руїну, коли мовчки дивишся, як насильство набирає силу. І якщо зло вчасно не зупинити – далі вже працює лише уява глядача. А вона, як і історія, не завжди залишає надію.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У неділю, 18 травня, о 12:00комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

«Що робити з дитиною, яка не слухається, бешкетує та створює безлад? Як вчинити з дорослим, який, маючи силу, виганяє з рідного дому? Ця вистава – історія про те, як єдність і згуртованість допомогли перевиховати неслухняну, невиховану, агресивну та безсовісну Козу», – режисер-постановник Павло Гарбуз.

У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня

Події вистави відбуваються на початку XX століття. Ця епоха дуже цікава в історії моди. Тоді панував модерн, жінки вишукано одягалися, а їх костюми були неймовірно театралізованими.

У неділю ввечері, 18 травня, о 17:00комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

За сюжетом, у приму вар’єте «Орфеум» Сільву Вереску закохується майбутній князь Едвін фон Веллергейм. Та чи суспільство визнає шлюб титулованого чоловіка зі співачкою?
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня

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Теги: Театральний анонс, Луцьк
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