Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 16 – 18 травня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 16 до 18 травня.



Прем’єра – на камерній сцені!



У п’ятницю та суботу, 16 та 17 травня о 18:00 – трагедія «Ніч Гельвера» Інгмара Вілквіста. "Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Це камерна історія двох зранених душ, які намагаються вціліти в часи, коли навколо світ скочується в безумство. Події розгортаються на тлі Кришталевої ночі в Берліні – символічного початку великого зла ХХ століття. Вистава про те, як легко людяність перетворюється на руїну, коли мовчки дивишся, як насильство набирає силу. І якщо зло вчасно не зупинити – далі вже працює лише уява глядача. А вона, як і історія, не завжди залишає надію.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У неділю, 18 травня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Що робити з дитиною, яка не слухається, бешкетує та створює безлад? Як вчинити з дорослим, який, маючи силу, виганяє з рідного дому? Ця вистава – історія про те, як єдність і згуртованість допомогли перевиховати неслухняну, невиховану, агресивну та безсовісну Козу», – режисер-постановник Павло Гарбуз.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Події вистави відбуваються на початку XX століття. Ця епоха дуже цікава в історії моди. Тоді панував модерн, жінки вишукано одягалися, а їх костюми були неймовірно театралізованими.



У неділю ввечері, 18 травня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



За сюжетом, у приму вар’єте «Орфеум» Сільву Вереску закохується майбутній князь Едвін фон Веллергейм. Та чи суспільство визнає шлюб титулованого чоловіка зі співачкою?



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 16 до 18 травня.У п’ятницю та суботу,. "Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Це камерна історія двох зранених душ, які намагаються вціліти в часи, коли навколо світ скочується в безумство. Події розгортаються на тлі Кришталевої ночі в Берліні – символічного початку великого зла ХХ століття. Вистава про те, як легко людяність перетворюється на руїну, коли мовчки дивишся, як насильство набирає силу. І якщо зло вчасно не зупинити – далі вже працює лише уява глядача. А вона, як і історія, не завжди залишає надію.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У неділю,. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Що робити з дитиною, яка не слухається, бешкетує та створює безлад? Як вчинити з дорослим, який, маючи силу, виганяє з рідного дому? Ця вистава – історія про те, як єдність і згуртованість допомогли перевиховати неслухняну, невиховану, агресивну та безсовісну Козу», – режисер-постановникУ театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).За сюжетом, у приму вар’єте «Орфеум»закохується майбутній князь. Та чи суспільство визнає шлюб титулованого чоловіка зі співачкою?Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn













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