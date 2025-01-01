До кінця наступного тижня без гарячої води залишаться 3 багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 14:34
У зв'язку із ремонтними роботами трубопроводів гарячого водопостачання, 3 житлові будинки на вулиці Наливайка у Луцьку залишаться без послуги до кінця наступного тижня.
Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"Роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі на нові попередньо-ізольовані трубопроводи на вулиці Наливайка розпочалися минулого тижня. За цей період на ділянці протяжністю 35 м виконано увесь комплекс земляних робіт та виконано демонтаж трубопроводів централізованого опалення. Із 09:00 сьогодні для мешканців будинків 6, 8, 8-А припинено надання послуги з постачання гарячої води у зв'язку із початком робіт із демонтажу труб для подачі гарячої води", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що роботи із монтажу подавального і зворотного трубопроводів гарячого водопостачання на об'єкті буде виконано до кінця наступного тижня, 23 травня.
Роботи ж з монтажу трубопроводів централізованого опалення буде продовжено після відновлення подачі гарячої води споживачам.
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Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"Роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі на нові попередньо-ізольовані трубопроводи на вулиці Наливайка розпочалися минулого тижня. За цей період на ділянці протяжністю 35 м виконано увесь комплекс земляних робіт та виконано демонтаж трубопроводів централізованого опалення. Із 09:00 сьогодні для мешканців будинків 6, 8, 8-А припинено надання послуги з постачання гарячої води у зв'язку із початком робіт із демонтажу труб для подачі гарячої води", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що роботи із монтажу подавального і зворотного трубопроводів гарячого водопостачання на об'єкті буде виконано до кінця наступного тижня, 23 травня.
Роботи ж з монтажу трубопроводів централізованого опалення буде продовжено після відновлення подачі гарячої води споживачам.
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