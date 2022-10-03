54-річний волинянин за понад 8 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон поза пунктами пропуску
Сьогодні, 14:54
На Волині затримано організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У Володимирі правоохоронці викрили 54-річного волинянина, який організував схему незаконного переправлення осіб за межі України.
Правоохоронці встановили, що за неправомірну вигоду він сприяв нелегальному перетину кордону чоловіками призовного віку поза встановленими пунктами пропуску.
Волинянина було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час чергової спроби організації незаконної подорожі та отримання від «клієнта» частини коштів у розмірі 500 доларів США. Загальна ж сума, за яку він мав переправити через кордон особу призивного віку, мала скласти 8500 доларів США.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 90 840 грн.
Затримання підозрюваного здійснено міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід», співробітників Волинського управління ДВБ НП та слідчих ГУ НП у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У Володимирі правоохоронці викрили 54-річного волинянина, який організував схему незаконного переправлення осіб за межі України.
Правоохоронці встановили, що за неправомірну вигоду він сприяв нелегальному перетину кордону чоловіками призовного віку поза встановленими пунктами пропуску.
Волинянина було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час чергової спроби організації незаконної подорожі та отримання від «клієнта» частини коштів у розмірі 500 доларів США. Загальна ж сума, за яку він мав переправити через кордон особу призивного віку, мала скласти 8500 доларів США.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 90 840 грн.
Затримання підозрюваного здійснено міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід», співробітників Волинського управління ДВБ НП та слідчих ГУ НП у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
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