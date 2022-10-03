54-річний волинянин за понад 8 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон поза пунктами пропуску

На Волині затримано організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У Володимирі правоохоронці викрили 54-річного волинянина, який організував схему незаконного переправлення осіб за межі України.Правоохоронці встановили, що за неправомірну вигоду він сприяв нелегальному перетину кордону чоловіками призовного віку поза встановленими пунктами пропуску.Волинянина було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час чергової спроби організації незаконної подорожі та отримання від «клієнта» частини коштів у розмірі 500 доларів США. Загальна ж сума, за яку він мав переправити через кордон особу призивного віку, мала скласти 8500 доларів США.Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 90 840 грн.Затримання підозрюваного здійснено міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід», співробітників Волинського управління ДВБ НП та слідчих ГУ НП у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.