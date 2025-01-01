Росія не назвала тих, хто поїде у Стамбул на переговори: зроблять це тоді, коли путін вважатиме за потрібне
Сьогодні, 13:46
Речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков відмовився назвати імена представників росії, які поїдуть до Туреччини на мирні переговори, заплановані на 15 травня.
Про це пише пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Громадське.
За його словами, російська сторона продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі.
«Кремль оголосить про те, хто представлятиме рф на переговорах з Україною, щойно путін вважатиме це за потрібне», — заявив Пєсков.
Більше про можливі переговори
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня.
Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині. Сам Трамп казав, що розглядає таку можливість.
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Про це пише пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Громадське.
За його словами, російська сторона продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі.
«Кремль оголосить про те, хто представлятиме рф на переговорах з Україною, щойно путін вважатиме це за потрібне», — заявив Пєсков.
Більше про можливі переговори
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня.
Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині. Сам Трамп казав, що розглядає таку можливість.
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